Manches Angebot wird sich ändern

Drensteinfurt/Rinkerode/Walstedde

Was ist in Sachen Jugendarbeit in der „Nach-Corona-Ära“ noch gefragt? Soll es einfach so weitergehen wie bisher? Oder wünschen sich Teenies und Jugendliche mittlerweile etwas vollkommen Neues? Das wollten die städtischen Jugendpfleger Rüdiger Pieck und Maike Schlamann wissen.

Von Dietmar Jeschke