Mängelliste ist sehr lang

Der Radverkehr soll auch in Drensteinfurt spürbar an Bedeutung gewinnen. Die CDU hatte dazu bereits vor einiger Zeit ein entsprechendes Konzept gefordert, dessen Zwischenergebnis nun der Politik vorgestellt wurde.

Der Radverkehr soll in Drensteinfurt spürbar an Bedeutung gewinnen. Die diesbezügliche Bürgerbeteiligung fand eine rege Resonanz.

Zu schmale Radfahrspuren, zu schlechter Bodenbelag, kaum einsehbare Kreuzungsbereiche und rücksichtslose Autofahrer: Die Liste der Mängel, die im Zuge der Bürgerbeteiligung zur Erstellung eines städtischen Radverkehrskonzepts eingegangenen sind, ist lang. In Zahlen ausgedrückt: Nicht weniger als 257 Eingänge wurden zwischen Juni und August über das eigens eingerichtete Online-Portal registriert. „Das ist schon eine recht hohe Anzahl, auch im Verhältnis zu anderen Kommuneren“, erklärte Mira Isfort vom Planungsbüro „Stadtverkehr“ in Hilden in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses.