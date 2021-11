Maske kehrt in den Unterricht zurück

Die Freude darüber, bei bis zu neun Unterrichtsstunden am Tag endlich wieder auf den über lange Zeit doch beschwerlichen Mund-Nase-Schutz auf der Schulbank verzichten zu dürfen, ist für die Teamschüler bereits wieder vorbei. Wenn auch noch nicht gesetzlich oder ordnungsbehördlich vorgeschrieben, so reagierte Schulleiterin Anja Sachsenhausen am Montagnachmittag auf die rapide steigenden Infektionszahlen und die damit verbundene Empfehlung von Dr. Anna Arizzi Rusche, Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Warendorf. „Angesichts der stark steigenden Corona-Inzidenzen möchte ich die Empfehlung für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft aussprechen, die Masken auch am Sitzplatz in der Klasse zu tragen“, erklärte Sachsenhausen.

Wie Dr. Anna Arizzi Rusche kurz zuvor mitgeteilt hatte, sei das Tragen der Maske im Unterricht zwar sicherlich anstrengend. „Aber die Maske hilft uns sehr, einen reibungslosen Schulbetrieb ohne Unterbrechungen durch Quarantäne oder ausgefallene Prüfungen zu ermöglichen.“

Für die Teamschule vermeldete Anja Sachsenhausen zudem, dass eine anonyme Erhebung ergeben habe, dass rund die Hälfte der Schülerschaft bereits geimpft ist. Im Falle eines positiven Testnachweises für einen Schüler bedeutete es in der bislang noch „maskenfreien Zeit“ im Unterricht, dass auch die direkten Sitznachbarn in Quarantäne gehen mussten, wenn diese nicht geimpft waren. Das lasse sich durch das Tragen der Schutzmasken auch während des Unterrichts ebenso vermeiden wie eine generelle Weiterverbreitung des Virus, die ja bekanntlich auch durch Geimpfte erfolgen kann. „Ich bin mir sicher, dass auch diese Maßnahme dazu beitragen wird, dass wir als Schule weiterhin so gut wie möglich durch den zweiten Corona-Winter kommen“, so Anja Sachsenhausen abschließend.