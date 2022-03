Malteser organisieren Hilfstransport

Alle wollen etwas tun in diesen Tagen. Über die enorme Hilfsbereitschaft freuen sich auch die Drensteinfurter Malteser, deren Lager voll sind. Am Freitag kam nun ein Siebeneinhalb-Tonner samt Anhänger aus Osnabrück, um Matratzen, Bettzeug und Lebensmittel abzuholen.

Er spricht sieben Sprachen, kennt Gott und die Welt, und wenn es irgendwo etwas anzupacken gibt, dann ist Pfarrer Hans Bergen nicht weit. Am Freitag rollte er mit einem Siebeneinhalb-Tonner samt Anhänger auf das Gelände der Malteser-Unterkunft an der Sendenhorster Straße.

Dort sind die Lager bis zum Bersten gefüllt mit Dingen, die nun den Menschen zugute kommen sollen, die vor dem Krieg aus der Ukraine fliehen – oder auch immer noch vor Ort ausharren und ihre Heimat nicht verlassen können oder wollen. Matratzen, Bettzeug, Winterkleidung, haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel haben die Aktiven des Malteser-Hilfsdienstes (MHD) in den vergangenen Tagen gesammelt. Gespendet wurden die Sachen unter anderem von den Krankenhäusern der Franziskus-Stiftung in Ahlen und Greven, von der Tafel Drensteinfurt und von vielen Privatpersonen.

Zunächst werden zentrale Sammelstellen christlicher Organisationen in Bielefeld und Minden angesteuert, erklärt Hans Bergen. Von dort aus werden sich die Hilfstransporte dann in Richtung Osteuropa auf den Weg machen. Er selbst will versuchen, direkt in die Ukraine zu fahren. „Mal gucken, wie weit wir kommen“, sagt Bergen, dessen Vorfahren aus dieser Gegend stammen. Er hält Kontakt zu christlichen Gemeinden vor Ort, die die Hilfsgüter in Empfang nehmen und weiterverteilen.

Kontakt über die Notfallseelsorge

Der Kontakt zu dem Osnabrücker Mennonitenpfarrer war schon vor Jahren über die Notfallseelsorge des Kreises Warendorf zustande gekommen, in der sowohl Bergen als auch der frühere Drensteinfurter Pfarrer Matthias Hembrock aktiv waren. Über die Jahre habe man den Kontakt gehalten, erklärt Antonius Stückmann, der den Transport gemeinsam mit weiteren Maltesern vorbereitet hat.

Und es sollen weitere folgen. Für die kommende Woche sei bereits eine größere Lebensmittelspende angekündigt worden, berichtet Stückmann. Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, finanzielle Hilfe zu leisten. Das Geld soll an Partnerorganisationen in Ungarn, Polen und Rumänien weitergeleitet werden, um vor Ort das kaufen zu können, was benötigt wird. Informationen zum Spendenkonto gibt es auf der Homepage der Malteser oder beim Stadtbeauftragten Dr. Dietmar Möller, Tel. 0 25 08 / 93 65.