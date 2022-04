Mehr als nur Lagerfeuerromantik

Drensteinfurt

Von der ersten Idee bis zur Gründung ging es recht schnell: Seit dem 24. März 1992 gibt es in Drensteinfurt einen Stamm der Pfadfinderschaft St. Georg. 30 Jahre ist das nun her und soll am kommenden Sonntag mit einem Gottesdienst und einem Empfang gefeiert werden.

Von Dietmar Jeschke