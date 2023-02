Mehr Bäume und ein „Masterplan“

Foto:

Ein Loch von über drei Millionen Euro, Kreditaufnahmen im zweistelligen Millionenbereich und eine jährliche Zinslast, die schon bald die Millionengrenze knacken wird: Wer angesichts dieser Haushaltsdaten in der in Sachen „Investitionen“ wohl wichtigsten Fachausschusssitzung des Jahres ein „Streichkonzert“ erwartet hatte, der wurde enttäuscht. Denn anstatt vielleicht den Rotstift doch noch an der einen oder anderen Stelle anzusetzen, ging es in den einzigen vorliegenden Anträgen nur darum, möglichst noch mehr Geld auszugeben. Verantwortungslos? Nicht zwangsläufig. Denn schließlich wissen die politisch Beteiligten ja seit Jahren nur zu gut, dass vieles von dem, was sie publikumswirksam fordern, ja ohnehin nicht oder erst mit mehrjähriger Verspätung tatsächlich auch kommt. Ein Beispiel: der wegen seiner Dringlichkeit im vergangenen Jahr heiß diskutierte zweite Kunstrasen im Erlfeld. Dass für ihn zwar immer noch keine konkrete Planung vorliegt, er jedoch nun voraussichtlich nicht mehr mit 1,2, sondern mit stattlichen 1,5 Millionen Euro zu Buche schlagen wird, war in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses nur eine Randbemerkung wert. Mit der viel gepriesenen „Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit“ hat eine derartige Wunschzettelpolitik schlichtweg rein gar nichts zu tun. Von Dietmar Jeschke