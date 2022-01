Mehr Geld für die Politik

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde erst vor gut sechs Wochen verabschiedet, da ist bereits der erste Nachtrag notwendig. Denn wie die Verwaltung in der Vorlage zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am kommenden Montag darlegt, bekommen die Mitglieder von Rat und Fachausschüssen ab sofort mehr Geld. Grund dafür, so die Verwaltung, ist die recht kurzfristig erfolgte Änderung der Entschädigungsordnung NRW, über deren Inkraftsetzung zum 1. Januar der Städte- und Gemeindebund erst am 20. Dezember informiert habe.

