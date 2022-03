Mehr Grün für die Stadt

Die Experten sind sich einig: Soll der Klimawandel noch annähernd in Grenzen gehalten werden, sind sofortige Maßnahmen erforderlich. Und die sollen auch in Drensteinfurt ergriffen werden – unter anderem auf dem Gelände der Teamschule an der Sendenhorster Straße.

Es sind nur ein „paar Grad“, die schon in drei Jahrzehnten dramatische Folgen haben könnten. Und das nicht nur in London, Hongkong oder auf den Seychellen, sondern auch direkt vor der Haustür. Denn hält die globale Erwärmung an, dann werden die weiter schmelzenden Polkappen auch dafür sorgen, dass weite Teile der Norddeutschen Tiefebene im Meer versinken. Und das, betonte Dr. Thomas Henningsen, ist kein fernes Zukunftsgespinst, sondern ein real drohendes Szenario, wenn denn in Sachen Klima- und Umweltschutz nicht umgehend und konsequent gegengesteuert wird.