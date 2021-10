Mehr Platz, mehr Spielzeug, mehr Spaß

Erst einmal will Michael Knicker ein dickes Lob loswerden. „Wir hatten in der letzten September-Woche noch eine Sitzung. Da haben wir überlegt: Machen wir es nun, oder machen wir es nicht?“ Der Geschäftsführer von Fortuna Walstedde meint den Umzug der Kita „Hoppeditz“ von der Hoflinde zum Böcken. Denn Ende des vergangenen Monats hatte es für Außenstehende lange nicht so ausgesehen, als könnte der Neubau tatsächlich rechtzeitig fertig werden. Dann jedoch hätten die Stadt als Bauherrin, Architekt Wolfgang Döring und die diversen Handwerker noch einmal so richtig Gas gegeben. Und pünktlich zum ersten Oktober-Wochenende war das Gebäude soweit hergerichtet, dass der Umzug stattfinden konnte.

