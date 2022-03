Mehr Verletzte auf den Straßen Drensteinfurts

Die gute Botschaft gleich vorab: Auch im Jahr 2021 ist auf den Drensteinfurter Straßen kein Mensch ums Leben gekommen. Doch damit sind die positiven Nachrichten der am Montag von der Kreispolizeibehörde veröffentlichen Verkehrsunfallstatistik auch schon erschöpft. Denn die Gesamtzahl der Unfälle im Stadtgebiet liegt mit 96 unverändert auf Vorjahresniveau, wobei die Zahl der Unfälle mit Schwerverletzten sogar um sechs auf 21 gestiegen ist.

Unverändert ist auch die Gesamtzahl der Unfälle mit Personenschaden. Sie liegt wie schon im Jahr 2020 bei 47, wobei die Zahl der Unfälle mit Leichtverletzten von 32 auf 26 gesunken ist. In vier Fällen war Alkohol im Spiel (plus eins). Und in 38 Fällen hatten sich Unfallverursacher aus dem Staub gemacht (minus zwei), belegt die Statistik.

Mehr Verunglückte

Die Gesamtzahl der Verunglückten ist von 59 im Jahr 2020 auf 68 im vergangenen Jahr gestiegen. 44 von ihnen waren im Erwachsenenalter zwischen 25 und 64 Jahren (plus sieben). Dazu wurden 15 Senioren (plus acht), drei junge Erwachsene (minus sechs) und ein Kind (minus drei) verletzt.

Das Gros der Verunglückten im Stadtgebiet war mit dem Auto unterwegs (37 im Vergleich zu 35 im Vorjahr). Elf Mal erwischte es motorisierte Zweiradfahrer (plus vier), unter denen sich sieben Motorradfahrer (plus vier) befanden. 14 Mal waren Radfahrer in einen Unfall verwickelt (plus fünf), von denen vier mit einem Pedelec (plus eins) unterwegs waren. Hinzu kommen zwei verunglückte Fußgänger (minus drei) und zwei betroffene Lkw-Fahrer (minus eins).

Mit einer Verunglücktenhäufigkeitszahl (Zahl der Verunglückten mal 100 000 dividiert durch die Einwohnerzahl der Stadt) von 437,58 liegt Drensteinfurt sowohl deutlich über dem Vorjahreswert (379,67) als auch über dem Wert des Kreises Warendorf (381,01).

Was letzteren betrifft, so verzeichnete die Polizei im abgelaufenen Jahr in allen 13 Städten und Gemeinden insgesamt 2269 Unfälle (plus 60), bei denen 13 Menschen ums Leben gekommen waren (plus vier). Zudem wurden 246 Menschen schwer (plus elf) und 798 Menschen leicht verletzt (minus zwölf). Bei 40 Unfällen war Alkohol im Spiel (minus acht). Und in nicht weniger als 1252 Fällen (plus 39) waren Unfallverursacher geflüchtet. 549 Verunglückte waren mit dem Pkw unterwegs (plus 38). Dazu kamen 38 verunglückte Motorradfahrer (minus elf) und 311 beteiligte Radfahrer (minus 27).