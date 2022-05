Neuer Präsident: Michel Auzanneau folgt Yves Cathelins

Der letzte persönliche Händedruck ist für die Drensteinfurter „StädteRfreunde“ und ihre französischen Partner schon eine ganze Weile her. Der letzte offizielle Besuch in Ingré hatte im Mai 2019 und damit vor nun ziemlich genau drei Jahren stattgefunden. Eine lange Zeit also, in der nicht nur in Drensteinfurt, sondern auch in Frankreich – trotz Lockdown und Corona – schon so einiges passiert ist. Einige durchaus interessante Neuigkeiten aus Ingré hat Marion Fabian, Sprecherin der „StädeRfreunde“, in Erfahrung gebracht. Für die Aktiven in ihren Reihen als auch für die Spitzen der beiden Partnerstädte steht dabei eine Personalie ganz oben auf der Nachrichtenliste. Denn mit Yves Cathelin hat der bisherige Präsident des „Comité de jumelage“ vor kurzem seinen Rückzug bekanntgeben. Sechs Jahre lang hatte er die Geschicke des französischen Partnerschaftsvereins, der auch die Beziehungen zu Castel Maggiore, der zweiten Partnerstadt Ingrés in Italien, pflegt, gekümmert. Und naturgemäß galt er während dieser Zeit auch als einer der „Architekten“ der neugegründeten und 2019 besiegelten Partnerschaft mit Drensteinfurt.

