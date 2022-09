Mildere Mittel statt radikaler Weg

Drensteinfurt

Kontrovers diskutiert worden sind im Ausschuss für Schule, Sport und Kultur die Maßnahmen, die die Stadt ergreifen will, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Insbesondere die Idee, was warme Wasser in den Sportstätten für sieben Monate komplett abzuschalten, kam nicht gut an.

Von Nicole Evering