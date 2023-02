Mit Cakeballs und Kissenschlacht

Nach dem Frühstück ging es abwechslungsreich zur Sache. In der Küche wurden leckere Cakeball geformt und gebacken.

Leuchtende Augen und fröhliche Gesichter: Die siebte Auflage des beliebten Vater-Kind-Brunches im Kulturbahnhof war ein voller Erfolg und sprengte alle Register. Zwischenzeitlich gingen den Veranstaltern sogar die Brötchen aus.

Auch der siebte Vater-Kind-Brunch entpuppte sich als großartiges Erlebnis für die gemeinsamen Stunden von Vater und Kind. Mit über 300 Teilnehmern übertraf die Veranstaltung in diesem Jahr sämtliche Erwartungen. Der Brunch findet bereits seit 2014 jährlich statt. Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt hatte pausieren müssen, ließ sich das Planungsteam um Rüdiger Pieck in diesem Jahr wieder etwas ganz Besonderes einfallen.

Liebevoll arrangiertes Frühstücksbuffet

Bereits kurz nach dem Start um 9 Uhr tummelten sich viele Kinder und ihre Väter um das liebevoll arrangierte, reichhaltige Frühstücksbuffet. Der große Andrang sorgte dafür, dass es schon bald keine freien Plätze mehr gab. Auch die Brötchen gingen zwischenzeitlich zur Neige und mussten nachbestellt werden.

Nach der Stärkung konnten die Vater-Kind-Teams in drei Werkstätten aktiv werden. Unter fleißigem Hämmern entstanden in der Bastelwerkstatt Lichterdosen mit verschiedenen Mustern nach Wahl. Eigens für die Veranstaltung gesammelte Äste umwickelten die Kids und ihre Väter kreativ mit bunter Wolle und Stoff, um sie in Regenbogenstäbe zu verwandeln.

„ Der Brunch ist eine großartige Möglichkeit für die Väter, wertvolle Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. “ Axel Seitz, Teamer

„Der Brunch ist eine großartige Möglichkeit für die Väter, wertvolle Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und sich auch untereinander kennenzulernen“, sagte Axel Seitz, ehrenamtlicher Helfer und pädagogischer Fachberater. „Jedes Jahr kommt etwas Neues dazu, so wie die Kinder sich weiterentwickeln, entwickeln sich auch die Angebote weiter.“ In der „Süßen Werkstatt“ gab es Teig, den die Kinder zu schmackhaften Cakeballs formten. Diese verzierten sie nach Lust und Laune mit Streuseln, Schokolade oder Zuckerteilchen.

Die Tüftlerwerkstatt bot den kleinen und großen Konstrukteuren außerdem Material für den Bau von Papierflugzeugen, die sie im Anschluss bei der Flugshow auf dem Vorplatz des Kulturbahnhofs auf ihren Jungfernflug schickten. Als Sieger ging das Papierflugzeug hervor, das am höchsten und weitesten flog.

In drei Werkstätten konnten Väter und Kinder kreativ werden. Foto: Pia Sofie Bartmann

Auf die Mutigen wartete im „Escape Room“ im Keller die Suche nach einem Piratenschatz. In kleinen Gruppen lösten die Vater-Kind-Teams knifflige, von den Piraten gestellte Aufgaben und eroberten so einen Teil des Schatzes. Am Ende der Aufgaben durfte sich jedes Kind als Preis einen Flummi aus der „Schatzkiste“ aussuchen. Der Andrang war so groß, dass sich im Treppenhaus vor dem „Escape Room“ eine lange Schlange bildete.

Lange Schlange vor der Kissenschlacht

Ein Highlight des Tages war die große Kissenschlacht im Obergeschoss des Kulturbahnhofs. Schon im Flur bildete sich eine so lange Schlange, dass Veranstalter Rüdiger Pieck die Teilnehmer erstmals in zwei Gruppen aufteilen musste. Egal ob „Wilde Schlacht – jeder gegen jeden“, „Kinder gegen Väter“ oder „Klein gegen Groß“: Als die Kissen flogen, hatte wirklich jeder seinen Spaß. „So viel Andrang hatten wir bisher noch nie. Es ist der absolute Wahnsinn. Unsere Erwartungen wurden völlig übertroffen“, freute sich Pieck am Ende der ersten Runde.

Beim „Mauskino“ im großen Saal bekamen die Vater-Kind-Teams bei einer Liveübertragung der „Sendung mit der Maus“ dann eine wohlverdiente Verschnaufpause. Ein gemeinsames Lagerfeuer mit Grillwürstchen läutete schließlich das Ende der rundum gelungenen Veranstaltung ein.