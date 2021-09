Mit dem Studium geht‘s weiter

Drensteinfurt

Lynn Tilly und Sebastian Lackhoff haben 2018 mit dem ersten Abschlussjahrgang die Fachoberschulreife an der Teamschule erworben. Für beide ging das Lernen anschließend an anderen Schulen in Münster weiter. Mit dem Abi in der Tasche starten sie jetzt ins Studium.

Von Nicole Evering