Mit Fahrrad und Durchschlagpapier

Nicht nur manch älterem Bürger ist sein Name wohl noch gut im Gedächtnis. Auch manchem Zeitungsredakteur, der im vergangenen halben Jahrhundert in Drensteinfurt seinen Dienst versehen hat, ist Bernard Holtmann noch bestens in Erinnerung. Denn schließlich war er nicht nur Lehrer und Landwirt, sondern auch Reporter aus Leidenschaft. Sein Erbe findet sich nicht nur im Stadtarchiv, sondern auch in einigen gut sortierten historischen Aktenordnern unserer Redaktion – und zwar auf meist recht dünnen Blättern. Denn geschrieben wurde im Vor-Computer-Zeitalter noch auf Schreibmaschine samt Durchschlagpapier. 1992 und damit vor nun genau 30 Jahren verstarb der Ehrenringträger der Stadt Drensteinfurt.

