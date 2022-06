Mit Haarresten gegen Ölteppiche

Mit abgeschnittenen Haaren etwas für die Umwelt tun? Das geht tatsächlich. Schon seit einigen Monaten ist der Salon von Ute Richter Mitglied bei den „Coiffeurs Justes“. Der französische Verein macht aus Haarresten Filter, die in verschmutzten Gewässern zum Einsatz kommen.

Fettige Haare: Was auf dem Kopf eher wenig Freude bereitet, kann nach dem Abschneiden noch nützlich für die Umwelt sein. Eine Idee aus Frankreich hat vor einigen Monaten auch den Weg nach Deutschland gefunden. Als bislang einziger Salon in der Stadt beteiligt sich „der Friseur Richter“ aus Rinkerode an der Initiative.