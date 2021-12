„Mit Kontrollen ist zu rechnen“

Das Weihnachtsfest 2022 ist bereits wieder Geschichte. Und es wird in selbige – zumindest für die Stadt Drensteinfurt – als durchaus ruhiges Feiertagswochenende eingehen. Denn bis auf den SEK-Einsatz am Lindenweg, wo am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages ein 44-Jähriger festgenommen werden musste, weil er Mitbewohnern mit einem Messer gedroht hatte, gab es aus ordnungsbehördlicher Sicht keinerlei nennenswerte Einsätze oder Beanstandungen, teilt die Verwaltung mit. „Man muss den Bürgern wirklich ein Kompliment machen“, erklärte Hauptamtsleiter Jan Schwering als Vertreter von Bürgermeister Carsten Grawunder. Selbst bei den Kontrollen anlässlich der traditionell gerne ausgiebig zelebrierten und dazu meist feuchtfröhlichen Veranstaltungen zum „Stephanus steinigen“ am zweiten Festtag habe es keinerlei Beanstandungen gegeben. „Wir sind daher zuversichtlich, dass sich die Bürger auch über den Jahreswechsel hinweg an die Regeln halten werden“, erklärt Schwering.

