Mit neuem Team in die Zukunft

In der Kita Hoppeditz ist in den vergangenen Monaten so einiges passiert. Auch eine personelle Neuaufstellung gehörte dazu. Seit dem 1. Juli gibt es offiziell ein neues Leitungsduo. Lisa Herr und Maximilian Baudzus teilen sich die Funktion, die zuvor Manuel Brümmer innehatte.

In der Kita Hoppeditz ist in den vergangenen Monaten so einiges passiert: Der Umzug von der Hoflinde in den Neubau am Böcken, der Start ins erste Jahr als Drei-Gruppen-Einrichtung und die Zertifizierung als „Anerkannter Bewegungskindergarten“ haben den Kita-Alltag geprägt. Hinzu kam dann noch eine personelle Neuaufstellung.

MEHR ZUM THEMA Kita Hoppeditz feiert Sommerfest und Zertifizierung Den nächsten Meilenstein erreicht

Ab Januar zunächst kommissarisch, seit dem 1. Juli nun auch offiziell, hat die Kita ein neues Leitungsduo: Lisa Herr und Maximilian Baudzus teilen sich die Funktion, die zuvor Manuel Brümmer innehatte.

Lisa Herr ist 28 Jahre alt, kommt gebürtig aus Walstedde, lebt mittlerweile aber in Sendenhorst. Ihre Ausbildung hat sie in der Rinkeroder Kita „Die kleinen Strolche“ absolviert, wo sie insgesamt sieben Jahre tätig war. Seit August gehört sie zum Hoppeditz-Team.

Maximilan Baudzus ist ebenfalls 28 Jahre alt, lebt in Bergkamen und hat zuvor als Erzieher bei der Stadt Bergkamen gearbeitet, auch schon als Gruppenleitung. Das Walstedder Modell der Sport-Kita habe ihn dann gereizt, eine neue Herausforderung anzunehmen.

Intensiv auf die Aufgabe vorbereitet

Vom Vorstand der Elterninitiative St. Georg und der Kita-Geschäftsführung hätten sie in den vergangenen Monaten viel Unterstützung erhalten, betont die neue Doppelspitze. Bei diversen Fortbildungen hätten sie sich intensiv auf die neue Aufgabe vorbereiten können, die nun weit mehr als die Kinderbetreuung umfasst. Nachdem es in den ersten Monaten vordergründig darum gegangen sei, sich als Team neu zusammenzufinden, will sich die Kita nun verstärkt auf ihren pädagogischen Schwerpunkt konzentrieren: die Bewegung.

„Wir wollen die Kinder auf spielerische und lebensnahe Art da heranführen“, erklärt Baudzus. In Kooperation mit Fortuna Walstedde sollen diverse Schnupperangebote geschaffen werden. Zum Beispiel wollen sich Kita und Sportverein die Kosten für neues Tennis-Equipment teilen. Gerade erst haben die Steppkes das Kindersportabzeichen auf dem Gelände am Böcken abgelegt. Ein größeres Projekt, das die „Hoppeditze“ gerne umsetzen möchten, ist eine Schwimm-AG für Vorschulkinder in Zusammenarbeit mit der DLRG. Dafür laufen aktuell die Vorbereitungen. Etwa müssen einige Erzieherinnen zuvor noch eine Ausbildung zur Rettungsschwimmerin machen.

„ »Wir wollen die Kinder auf spielerische und lebensnahe Art da heranführen.« “ Maximilian Baudzus zum Ansatz der Sport-Kita

„Wir haben in letzter Zeit viel Netzwerkarbeit betrieben“, betont Baudzus. Absprachen mit der Grundschule zur Nutzung der großen Turnhalle gebe es schon. Und auch mit der benachbarten Kita St. Lambertus sei man im Gespräch über gemeinsame Aktivitäten. Der Wunsch ist, beispielsweise das Martinsfest künftig gemeinsam zu gestalten.

Für die weiter entfernte Zukunft können sich Herr und Baudzus auch weitere Schwerpunkte vorstellen wie etwa die musikalische Früherziehung oder auch die Zertifizierung als „Haus der kleinen Forscher“. „Aber es darf auch nicht zu viel werden und muss thematisch zu unserem Konzept passen“, sagt Lisa Herr.