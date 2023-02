Mit viel Schwung ins neue Jahr

Die erste Drensteinfurter Gewerbeschau, dazu endlich wieder Moonlight-Shopping und ein Weihnachtmarkt, der sich dazu in vollkommen neuem Gewandt präsentierte: Hinter den Verantwortlichen der Interessengemeinschaft „Werbung für Drensteinfurt" liegen ereignisreiche Monate. In der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend zog der Vorstand eine überaus positive Bilanz und warf dazu bereits den Blick in die Zukunft.

„Wir freuen uns, in diesem Jahr zehn neue Mitglieder begrüßen zu dürfen“, berichtete Vorsitzende Martina Lammersmann in ihrer Begrüßung. Damit steigt die Zahl der IGW-Mitglieder auf 165 Personen und Betriebe an. Mit Blick auf die im September stattgefundene Gewerbeschau sei man rückblickend überaus zufrieden. „Die Besucherzahlen waren insgesamt sehr gut ,und von vielen Seiten wurde eine Wiederholung gewünscht“, so Lammersmann. Diese soll 2024 stattfinden, dann möglichst mit noch mehr teilnehmenden Firmen und mehr Ständen. „Auch das Moonlight-Shopping und unsere Herbstzeit waren wieder sehr gut besucht. Ein voller Erfolg war der Weihnachtsmarkt im Dezember. Das neue Konzept ist aufgegangen“, sagte sie und sprach vor allem den Sponsoren und dem Baumeister der Eisstockbahn ihren Dank aus. „Dazu muss man erwähnen, dass alle Beteiligten die Planung des Weihnachtsmarktes in ihrer Freizeit machen und dabei oft an ihre Belastungsgrenzen stoßen“, betonte Lammersmann weiter. „Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr mehr Helfer für die Planung und den Aufbau zusammentrommeln können.“

Großes Lob zollte die IGW-Vorsitzende dem Neuentwurf der Stewwerter Skyline von Isabell Schütte. „Als im letzten Jahr der Krieg ausbrach hatten wir die Idee für ein Stewwerter Friedenslicht. Die neue Skyline kommt bei den Leuten sehr gut an und hat einen großen Wiedererkennungswert. Mit dem Verkauf der Windlichter konnten wir 2250 Euro an die „Aktion Deutschland Hilft“ spenden", erklärte Lammersmann. Inzwischen gebe es neben den Windlichtern auch Schirme, Trockentücher, Bilder, Aufkleber und eine Feuertonne mit wählbaren Motiven.

Die IGW plant auch in diesem Jahr wieder etliche Veranstaltungen. Den Auftakt gibt die Kneipennacht am 11. März. Das „Summer Feeling“ findet in diesem Jahr am 7. Mai statt. Besucherinnen und Besucher können sich dann wieder auf das Maibaumaufstellen der Bürgerschützen und einen verkaufsoffenen Sonntag freuen. Das Moonlight-Shopping findet 2023 erstmals an einem Samstag statt. Ein genauer Termin im Oktober steht noch aus und wird rechtzeitig bekannt gegeben. Auch die Herbstzeit (5. November) und der Weihnachtsmarkt am 9. Und 10. Dezember kehren in die Drensteinfurter Innenstadt zurück. Im Rahmen des Weihnachtsmarktes finden wieder ein verkaufsoffener Sonntag sowie die beliebte Eisstockmeisterschaft statt.

In Kooperation mit dem Verein Sonnenstrahl und der Stadt Drensteinfurt wird die IGW in diesem Jahr erstmals einen „Stewwerter Adventskalender“ anbieten. „Die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich auf einen schönen Kalender mit besonderen Highlights freuen“, so Lammersmann. Mehr werde jedoch noch nicht verraten, um nicht zu viel vorwegzunehmen.

Nach dem Kassenbericht durch Kassiererin Dagmar Lang folgten die Wahlen der zweiten Positionen im Vorstand. Aus persönlichen Gründen entschieden sich Dagmar Lang und Beisitzer Martin Welscheit ihre Positionen aufzugeben. Peter Saphörster folgte als neuer erster Kassierer nach. Zweite Kassiererin bleibt Stefanie Fels. Sie wurde einstimmig wiedergewählt. Carolin Partu übernimmt die Rolle der zweiten Schriftführerin und Susanne Havert wird erste Kassenprüferin für das Jahr 2023. Neue Beisitzerin wird Jessica Loch, die sich aufgrund von Krankheit für die Mitgliederversammlung entschuldigt hatte. Die Wiederwahl von Raphael Morsmann als zweiter Vorsitzender schloss den Programmpunkt ab.

Das erste Mal seit der Euroeinführung musste die IGW in diesem Jahr außerdem ihre Mitgliedsbeiträge erhöhen. Die Kosten für eine Mitgliedschaft belaufen sich ab Januar 2023 auf 96 Euro im Jahr. Alle anwesenden Mitglieder waren einstimmig für die Erhöhung.

Zum Ende der Mitgliederversammlung richtete auch Bürgermeister Carsten Grawunder das Wort an die Anwesenden und lobte vor allem die Umsetzung der Skyline-Produkte. „Die Skyline ist eine gute Idee und ein großartiges Marketingprojekt.“ Er selbst habe die Windlichter mit der Stewwerter Skyline den Delegationen aus Frankreich und Italien geschenkt, die im vergangenen Jahr die Stadt besuchten. „Nun leuchtet unsere Skyline auch außerhalb von Drensteinfurt. Die Stadt wird dieses Projekt auch in diesem Jahr weiter unterstützen“, so Grawunder.