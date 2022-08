Mit Wildschwein und Truthahngeier

Die Voraussetzungen konnten nicht besser sein: Bei bestem Spätsommerwetter strömten am Sonntag Tausende Besucher zum Hof Schulze Mengering in der Bauerschaft Rieth, um sich die zweite Auflage des „Tages der Natur“ des Heimatvereins nicht entgehen zu lassen.

Natur zum anfassen und anschauen: An seinem eigenen Info-Stand präsentierte der Heimatverein eine erste Auswahl zum Kalenderfoto-Wettbewerb.

Der Heimatverein und viele Helfer hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, den „Tag der Natur“ erneut zu einem echten Ereignis werden zu lassen. Bei bestellt schönem Sommerwetter waren die meisten der zahlreichen Gäste mit ihren Leezen in die Bauerschaft Rieth gekommen, um sich an verschiedenen Ständen zu informieren, bei spannenden Aktionen mitzumachen, gut zu essen und zu trinken – einfach einen tollen Tag zu erleben.

Nach einem festlichen Gottesdienst, den die Jagdhornbläser musikalisch begleitet hatten, begrüßte Franz-Josef Naber die Besucher und bedankte sich bei den Gastgebern Ute und Martin Schulze Mengering für die Bereitstellung des Veranstaltungsgeländes. Als Vorsitzender des Heimatvereins stellte Naber bewundernd fest: „Martin ruht in sich.“ Der Hofbesitzer habe zu ihm gesagt: „Wenn Montag alles gelaufen ist, trinken wir uns in Ruhe ein Bier.“ Wohl bekomm’s. Genau wie die rund 70 Kuchen, die am Sonntag reißenden Absatz fanden. Der Aufforderung Nabers: „Die müssen gegessen werden“, kam man gerne nach. Auch der Empfehlung: „Haben Sie einen schönen Tag!“

Der startete mit einer beeindruckenden Präsentation der beiden Rückepferde Guinness und Hanna. Ob schiebend oder ziehend: Die Kaltblüter zeigten, was sie für den Einsatz in der Natur gelernt hatten. „Andere Pferde würden hibbelig werden“, vermutete Andreas Neitzke von der Interessengemeinschaft Zugpferde. Überhaupt nicht hibbelig, sondern ganz brav befolgten verschiedene Jagdhunde bei einer Vorstellung die Anweisungen ihrer Herrchen. Genau wie die Rettungshunde, die eindrucksvoll präsentierten, was sie zum Wohl der Menschen zu leisten im Stande sind.

Viel Respekt wurde auch den Greifvögeln gezollt, die nicht nur bestaunt, sondern auch gehalten werden durften. „Das ist sehr imposant“, beschrieb die 11-jährige Lena ihr Empfinden, während sie den amerikanischen Wüstenbussard „Lady“ auf ihrem Arm halten durfte. Auch Uhu „Svenja“ wusste zu beeindrucken. Anlässlich der Flugshow erzählte Trainerin Marga Hueben: „Das funktioniert nicht mit Zwang und Drill, sondern nur freiwillig und motiviert“. So spielten Schopfkarakara „Miep“, Truthahngeier „Elvis“ und andere Greifvögel bei der Show gerne mit. Nur Weißkopfseeadler Max nutzte seine neu gewonnene Freiheit und kreiste außer Plan einige Zeit über den Feldern der Bauerschaft Rieth. Ausgerüstet mit GPS konnte das Tier aber schnell geortet werden.

Insbesondere auf die jüngeren Gäste wollte der Heimatverein den „Tag der Natur“ ausrichten. Und beim Besuch der verschiedenen Informations- und Spielstände wurde deutlich, dass das auch gelungen war. Auf etliche Fragen bekamen Klein und Groß interessante Antworten. Viel Aufmerksamkeit zog auch der Stand des Heimatvereins auf sich. Einige der insgesamt 160 eingereichten Arbeiten zum „Fotokalender-Wettbewerb“ wurden präsentiert. „Wir waren überrascht, wie qualitativ hochwertig die Fotografien sind“, staunte Holger Martsch. „Wir würden die Fotos gerne in einer Ausstellung zeigen“, plante derweil Armin Asbrand. Die Männer vom Arbeitskreis Naturtreff des Heimatvereins zeigten sich angesichts der vielen eingereichten Fotos begeistert.

Bis in den Abend präsentierte sich das Gelände Hof Schulze Mengering als Ort, an dem Groß und Klein viel über ihre Umwelt lernen und erfahren konnten. „Wir wollen vor allem Kinder, Jugendliche und junge Familien erreichen, um sie für die Natur zu begeistern“, hatte es zum „Tag der Natur“ geheißen. Ein Vorhaben, das man wohl als gelungen bezeichnen darf.