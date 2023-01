Mitmachen ist nach wie vor beliebt

Mit Leander Schwarz als Jugendgruppensprecher, Jannis Siepenkötter als sein Stellvertreter, Josi Rehländer als Schriftführerin und Burkhard Altenau als „z.b.V.“ hat die Jugendfeuerwehr Drensteinfurt einen weitgehend neuen Jugendausschuss in ihren Reihen. Lediglich Schwarz wurde bei der Dienstversammlung wiedergewählt, alle anderen sind neu im Gremium.

Aktuell zählt die Jugendfeuerwehr Drensteinfurt 22 Jugendliche. Im vergangene Jahr gab es vier Neuaufnahmen, und fünf Jugendliche wechselten in die Einsatzabteilung und leisten nun ihren ehrenamtlichen Dienst im Löschzug Drensteinfurt. Damit blieb die Mitgliederzahl konstant und zeigt deutlich, dass die Mitarbeit in der Jugendfeuerwehr in der Wersestadt nach wie vor beliebt ist.

Jugendfeuerwehrwart Daniel Niester hatte auch die passende Begründung parat. „Wir konnten endlich wieder die Dienste in Präsenz durchführen“, so Niester. Im Jahr zuvor hatten viele Dienste wegen der Corona-Pandemie noch online durchgeführt werden müssen. „Auch das Zeltlager in Mittenwald war ein voller Erfolg für die Jugendlichen und hat viel Spaß gemacht“, berichtete Niester. Für ihn war es die letzte Dienstveranstaltung als Jugendfeuerwehrwart. Er hat sein Amt zum Jahreswechsel abgegeben.

Osterfeuer, Zeltlager und Dienstabende

„Der Blick zurück ist wichtig, doch auch das kommende Jahr verspricht, dass es den Jugendlichen nicht langweilig werden wird“, so Niester. Eine ganze DIN-A4-Seite füllen die Termine für die Jugendlichen. Hier findet man sowohl Themen aus dem Bereich der Feuerwehr, aber auch Veranstaltungen der allgemeinen Jugendarbeit, wie das Osterfeuer am 9. April. Vom 26. bis zum 29. Mai findet das Pfingstzeltlager der Jugendfeuerwehren im Kreis Warendorf statt. „Hier treffen wir viele Gleichgesinnte, und es gibt immer ein tolles Programm“, fasste Niester zusammen. Ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit mit dem Löschzug Drensteinfurt sind die beiden gemeinsamen Dienstabende der Jugendlichen und Erwachsenen am 4. April und am 10. Oktober. Darüber hinaus findet am 17. Juni der Berufsfeuerwehrtag im Feuerwehrhaus statt. Dann werden wieder anhand von zahlreichen Einsatzszenarien Übungen durchgeführt.

Der erste Dienst ist übrigens am 14. Januar (Samstag). An diesem Tag findet wieder die Weihnachtsbaumsammelaktion des Stadtfeuerwehrverbandes Drensteinfurt statt. Ab 9 Uhr werden die ausgedienten Bäume eingesammelt. Der Erlös der Aktion kommt der Jugendarbeit in der Feuerwehr zugute.