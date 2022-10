Mobile Filiale steuert kleine Orte an

Weder Sparkasse noch Volksbank bieten im Davertdorf heute noch den Service, wie er in ländlichen Gemeinden einmal üblich gewesen ist. Vieles hat sich ins Internet verlagert. Geblieben sind SB-Center, in denen Abhebungen, Ausdrucke und Überweisungen möglich sind, der persönliche Ansprechpartner aber fehlt.

Um dazu eine Ergänzung zu schaffen, hat die Volksbank Münsterland Nord nun den sogenannten „Bankbus“ bauen lassen – eine mobile Filiale, die nach einem wöchentlichen Fahrplan in der Region unterwegs ist. Am Mittwoch hat das sieben Tonnen schwere, barrierefreie Gefährt erstmals in Rinkerode Halt gemacht.

„Die Kunden sind dankbar und freuen sich, dass wir wieder mit einem Gesicht vor Ort vertreten sind“, erzählt Richard Ebbigmann. Er und Kollegin Andrea Fennenkötter werden in Zukunft die festen Ansprechpartner sein und mit dem Bankbus auf ihrer Tour auch Rinkerode (mittwochs, 13.30 bis 15.30 Uhr, Raiffeisen-Markt) und Albersloh (donnerstags, 13.30 bis 16 Uhr, Edeka-Markt) ansteuern. Dort sind unter anderem Ein- und Auszahlungen möglich, aber eben auch kurze persönliche Gespräche, wenn die Kunden Fragen haben. Für umfangreichere Beratungen allerdings müssen diese auch weiterhin „ein paar Kilometer“ in Kauf nehmen, das können die Berater in den zwei Stunden nicht leisten.

Gewinnspiel zur Premiere

Bundesweit, weiß Ebbigmann, seien 160 dieser mobilen Filialen unterwegs. In Rinkerode sorgte sie gestern für so manch staunenden Blick. Wer gerade mit dem Rad vorbeifuhr, hielt eben an, um sich den neuen Service kurz erklären zu lassen. Kaffee und ein Gewinnspiel gab‘s zur Premiere auch.

Die Volksbank-Geldautomaten sollen übrigens erhalten bleiben – allerdings an anderer Stelle. Wie schon in Walstedde ist eine Kooperation mit der Sparkasse Münsterland Ost geplant. Beide SB-Center sollen wohl noch in diesem Jahr in den ehemaligen Räumen der Sparkasse an der Albersloher Straße zusammenziehen.

Am Donnerstag (27. Oktober) kommt der Bankbus ab 10.30 Uhr erstmals nach Albersloh.