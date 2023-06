Evakuierung hat begonnen

Am Dienstagmorgen wurde mit der „Öffnung“ der vermuteten Fundstelle am Werseufer begonnen.

Es ist ein durchaus idyllischer Weg. Und das vor allem im Sommer, wenn die dicht belaubten Baumreihen willkommenen Schatten spenden und nur vereinzelt einen Blick auf die sanft vorbeiplätschernde Werse freigeben. Seit einiger Zeit ist das bei Spaziergängern und „Gassigehern“ beliebte Pättchen am Rande des Ahlener Baugebiets jedoch quasi mittendrin dicht.

Warum, darüber herrschte zunächst Rätselraten. Bis die Stadt die sprichwörtliche „Bombe“ nun vor einigen Tagen platzen ließ: Der Grund für den Bauzaun, so die Verwaltung, ist nämlich in der Tat ein möglicher Bombenfund – ans Tageslicht gekommen nach der Auswertung von alten Luftbildaufnahmen, die man sich im Vorfeld der Planungen zur Renaturierung der Werse routinemäßig vorgenommen hatte.

Um bei einem tatsächlichen Bombenfund gleich die richtigen Maßnahmen zu treffen, sind seit Dienstagmorgen auch die Experten des Kampfmittelräumdienstes der Bezirksregierung Arnsberg vor Ort. Foto: Dietmar Jeschke

Um den „Verdachtspunkt“ weiter zu prüfen, hatten Experten des Kampfmittelräumdienstes zunächst mehr als 30 Probebohrungen unternommen – und waren dabei in der Tat auf einen metallischen Körper in einer Tiefe von rund 6,5 Metern gestoßen. Eine „Öffnung“ der Stelle war damit unvermeidlich. Und genau die hat nun am Dienstagmorgen mit Bagger, Pumpen und großen Stützringen begonnen. Seitdem herrscht bei den Anwohnern durchaus eine gewisse Nervosität. Denn sollte sich der Fund bestätigen und eine Entschärfung notwendig werden, droht eine spontane Evakuierung.

Für Nervosität sorgt die mögliche Bombe derweil auch in der nur wenig entfernten Teamschule. Denn dort steht am Mittwoch eigentlich die Entlassfeier auf dem Programm. Ob sie tatsächlich wie geplant stattfinden kann, war bis Dienstagnachmittag noch vollkommen offen. Gegen 14.30 Uhr gab es schließlich ein Hoffnungssignal. Wie der Experte des Kampfmittelräumdienstes mitteilte, werde man im Fall eines bis dahin immer noch nicht bestätigten Fundes in jedem Fall noch am selben Tag damit beginnen, den Kampfkörper unschädlich zu machen. Und das vor allem deshalb, weil sich die Verdachtsstelle nur wenige Meter von der Werse entfernt befindet und man somit bei längerem Warten einen Wassereinbruch ins mehrere Meter tiefe Loch mitten im Fußweg befürchten müsse. Ein Vorgehen, das so auch mit den Ordnungsbehörden abgestimmt sei, sagte der Sprengstoffexperte.

Um 15.15 Uhr gibt es schließlich Gewissheit: Wie die Stadt mitteilt, wurde im Verdachtsraum tatsächlich eine 250-Kilo-Bombe gefunden. Um 15.45 Uhr, so die Verwaltung, müssen alle und Anwohner sowie Gewerbetreibenden im Umkreis von 250 Metern - betroffen ist damit auch das Einkaufszentrum Breemühle - umgehend ihre Wohnung und Arbeitsstätte verlassen. Zudem wurde der Zugang zum Areal gesperrt.

Um 15.30 Uhr schlägt schließlich auch die Katastrophen-Warn-App "Nina" Alarm. "Kampfmittelfund in Drensteinfurt", heißt es dort. Verbunden mit dem Hinweis für betroffene Anwohner und Beschäftigte, dass aufgrund der Evakuierung mittlerweile eine Betreuungsstelle in der Dreingau-Halle eingerichtet wurde.