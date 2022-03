Musik, Maibaum und einiges mehr

Der Wonnemonat soll den Menschen in der Stadt einiges an Unterhaltung bieten. Gleich am 1. Mai stellen die Bürgerschützen den Maibaum und die „Verweiloase“ auf, eine Woche später plant die IGW ihr „Summer Feeling“. Und schon an diesem Wochenende will Sängerin „die Mel“ für Stimmung sorgen.

Die Sonne lockt die Menschen ins Freie. Auch in die Innenstadt zieht bei dem guten Wetter wieder mehr Leben ein. Zeit, einmal auf die dort geplanten Veranstaltungen der kommenden Wochen zu blicken.

Einen weiteren Anlauf, für ein kleines, aber feines Programm zur Belebung des Ortskerns zu sorgen, unternehmen an diesem Wochenende die Betreiber des Bistro-Restaurants „Andre’s Auszeit“. „Wir starten wieder durch“, sei der Gedanke hinter diesen regelmäßigen Aktionen, erklärt Initiator André Krawczyk.

Erneut wird Marco Schneider für drei Tage seinen Stand mit Schokofrüchten und frischem Popcorn auf dem Marktplatz aufbauen. Er hatte den jüngeren und älteren Drensteinfurtern mit seinem Angebot bereits vor zwei Wochen den Innenstadt-Besuch versüßt. Zudem soll Sängerin „die Mel“ alias Melanie Hoheisel aus Bergkamen für gesangliche Highlights sorgen. Sie wird am Freitag (11. März) zwischen 16.30 und 18.30 Uhr und am Samstag (12. März) zwischen 15 und 17.30 Uhr immer mal wieder Stimmung machen. Zunächst waren auch eine Hüpfburg und ein Kinderkarussell geplant, doch dafür seien die Corona-Auflagen noch zu hoch, so Krawczyk. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben…

Planungen fürs „Summer Feeling“

Darüber hinaus sollten sich die Bürgerinnen und Bürger noch zwei Termine im Mai vormerken. Bei der IG Werbung laufen derzeit die Planungen für das „Summer Feeling“ – das erste seit drei Jahren. 2019 konnte es zuletzt stattfinden, und das damals durch den Marktplatz-Umbau auch nur in abgespeckter Form. In diesem Jahr soll das Event nur an einem Tag über die Bühne gehen. Den 8. Mai hat sich das Orga-Team um Steffi Fels für die Ausrichtung des „kleinen Stadtfestes“ samt verkaufsoffenem Sonntag ausgeguckt. Am genauen Programm mit Musik und Marktständen wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet.

Maibaum und „Verweiloase“

In der Vergangenheit hatten die Bürgerschützen St. Johannes dieses Event oft genutzt, um zeitgleich den Maibaum auf dem Marktplatz aufzustellen. In diesem Jahr soll das allerdings bereits pünktlich zum Beginn des Wonnemonats, also am 1. Mai (Sonntag), passieren. Der Termin sei schon länger geplant gewesen, und daran wolle man auch festhalten, sagt Vereinsvorsitzender Hermann Weber. In Kooperation mit „Andre’s Auszeit“ sollen Speisen und Getränke angeboten werden, am weiteren (musikalischen) Rahmenprogramm wird noch gefeilt. „Wir hoffen, dass viele Menschen den Tag für eine Radtour nutzen und dann mal eben bei uns anhalten“, so Weber. Los geht’s ab etwa 12 Uhr, der Maibaum wird gegen 14 Uhr in die Senkrechte gehievt. Parallel dazu sollen auch die beiden Alltagsmenschen im Schützen-Dress und die hölzernen Sitzbänke rund um den Maibaum, die über den Winter ebenfalls eingelagert waren, wieder aufgebaut werden. Die sogenannte „Verweiloase“ sorgt also auch beim „Summer Feeling“ eine Woche später für noch mehr Aufenthaltsqualität in Stewwerts guter Stube.