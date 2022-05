Musikalische Vitaminbombe

Die „Zucchini Sistaz“ legten in der Kulturscheune einen flotten Auftritt hin, während Rudi Marhold im Hintergrund am Schlagzeug wirbelte. Das Zusammenspiel der Vier war nun im dritten Anlauf endlich zustande gekommen.

Die Brise, die am Sonntagnachmittag durch die Kulturscheune wehte, war nicht von schlechten Eltern. Wobei Brise nicht nur leicht untertrieben ist, denn eigentlich fegten die „Zucchini Sistaz“, die Rudi Marhold am Sonntag, verpackt als Wundertüte, präsentierte, wie ein Wirbelsturm durch die Kulturscheune.

Zwei Jahre totale Scheunenflaute hätten die Vermutung nahegelegt, dass sich das Publikum coronabedingt konzertentwöhnt nur langsam wieder in den Kulturbetrieb zurück wagt. Aber auch zur Überraschung von spiritus rector Marhold platzte die Scheune aus allen Nähten, mussten noch zusätzlich Stühle aufgestellt werden, um den Andrang zu befriedigen. Und das, obwohl lausige 15 Grad Außentemperaturen die Besucherschar eher frösteln und eine zusätzliche Decke um die Beine schlingen ließen.

Flower-Power-Outfits

Die zweistündige Show, die das „schönste Gemüse auf sechs Beinen“ mal als strandurlaubende Matrosinnen in Zucchinigrün und anschließend im brasilianischen Flower-Power-Outfit vom Stapel ließ, war ein sinnenfroher Genuss, den die Ladys noch durch ihre Bühnenperformance steigerten. Dabei glänzte nicht nur Sinje Schnittker, die als musikalisches Multitalent nicht nur jedes Blasinstrument spielte, gleichgültig ob Trompete, Klarinette oder Posaune, sondern auch nebenbei noch ihr Miniakkordeon gekonnt bediente. Jule Balandat stand als singende Kontrabassistin der Multiinstrumentalistin in nichts nach. Und Tina Werzinger spielte die Gitarre im Stil eines Rockstars und bewies zudem noch Qualitäten als Conférencieuse und Akrobatin mit einer Prise Erotik.

Dass bei dieser geballten weiblichen Charme-Offensive Füße und Hände der Zuschauerinnen und Zuschauer untätig blieben, war schwerlich zu erwarten. Dabei wechselte die Farbe der Musik schnell mal vom Boogie Woogie in den typischen Swingsound der 1920er- und 30er-Jahre. Bei ihren Interpretationen bedienten sich die „Sistaz“ an populären Standards, wobei dann auch schon mal ein Chanson wie „La Mer“ von Charles Trenet musikalisch so arrangiert werden, dass es wunderbar in das Klangbild der Goldenen 20er-Jahre passt.

Ereignisreicher Tag am Meer

War der im ersten Teil musikalisch gemeinsam verbrachte Tag am Meer schon ereignisreich, schalteten die „Golden Girls“ im zweiten noch einen Gang höher und ließen ihrem brasilianischen Temperament freien Lauf. Entsprechend die neu arrangierten Lieder wie „Copacabana“ von Leon Manchère. Mit den Gipsy Kings und ihrem Welthit „Bamboleo“ aus dem Jahr 1987 ging es in die Verlängerung mit „Je veux“ von Zaz.

Auch für Rudi Marhold war es eine Premiere. Denn nach zwei vergeblichen Anläufen konnte er endlich am Schlagzeug im Background Platz nehmen und den multiinstrumentalen unnachahmlichen Sound noch anreichern.

Für seine Begrüßung – „Ich freue mich, dass wir so voll sind“ – war er mit stürmischem Applaus gefeiert worden. Und hatte dann hinzugefügt: „Das neue Ausverkauft ist halbvoll.“ Für die Kulturscheune in Walstedde gelten andere Maßstäbe.

Die Messlatte legten die drei Zucchinis für die nächste Wundertüte noch einmal ein Stück höher.