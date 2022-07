Mut zur Veränderung

Dirk Zache auf den Stufen von Haus Steinfurt: In dieser inspirierenden Umgebung hat er im vergangenen Jahr beschlossen, sich beruflich noch einmal neu zu orientieren.

Der Zufall hat ihn vor gut zehn Jahren nach Drensteinfurt geführt. Er arbeitete in Dortmund, seine Frau in Münster. „Da haben wir geschaut: Wo ist denn die Mitte?“, erinnert Dirk Zache. Von der Autobahn abgefahren, seien sie in der Wersestadt gelandet. „Ich war gleich angenehm überrascht von dem intakten Ortskern.“ Als dann noch eine Wohnung im Schloss frei war, entschieden sich die Zaches für den Umzug: „Eine inspirierende Umgebung.“