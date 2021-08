Eine böse Überraschung erlebten eine 45-jährige Drensteinfurterin und ihre Tochter, als sie am Sonntag mit ihrem Hund auf den Weg ins Grüne waren. Als sie sich mit dem Auto einem Fußgänger näherten, soll dieser ein Messer gezückt haben. Der Gesuchte meldete sich gegen Mitternacht schließlich selbst per E-Mail bei der Polizei - und erklärte seine Sicht der Dinge.

Die Wiesen und Wege rund um den Umlaufgraben in der Bauerschaft Büren sind ein beliebtes „Gassirevier“. Und das nicht nur für die Anlieger der Bauerschaft Rieth. Denn manch ein Hundehalter packt seinen Vierbeiner auch gerne einfach ins Auto, um hier, „irgendwo im nirgendwo“ eine Runde zu drehen. Genau das hatte am Sonntagnachmittag auch eine 45-jährige Drensteinfurterin mit ihrer zehnjährigen Tochter vor.

Gegen 16.30 Uhr bogen sie mit ihrem Auto von der Konrad-Adenauer-Straße auf einen Wirtschaftsweg ab. Dort musste die Fahrerin allerdings bremsen, da ein bis dahin unbekannter Mann mit seinem Vierbeiner mitten auf dem Weg spazierte. Als er trotz des nahenden Fahrzeugs nicht zur Seite ging, drückte die 45-Jährige schließlich auf die Hupe – und erlebte danach eine böse Überraschung. Der Mann drehte sich um, zog ein Messer und hielt es drohend in ihre Richtung, schilderte die Fahrerin wenig später der Polizei. Diese startete unmittelbar einen Zeugenaufruf, um den etwa 30-Jährigen, mit dunklem Muskelshirt und Sonnenbrille bekleideten Mann, der mit einem schwarz-weißen Border Collie unterwegs war, zu finden.

Gesuchter meldet sich per Mail bei Polizei

Nachdem im Laufe das Abends einige Hinweise eingegangen waren, meldete sich der Gesuchte gegen Mitternacht schließlich selbst per E-Mail bei der Polizei. Wie der 29-jährige Drensteinfurter schildert, habe er sich lediglich erschrocken umgedreht habe, als er unerwartet von hinten angehupt worden sei. Und dabei habe er zufällig sein Taschenmesser in der Hand gehalten. „Die E-Mail schließt mit den Worten: ,Es tut mir natürlich leid sollte die Frau ein Schrecken gehabt haben. Aber den hatte ich aufgrund ihres Hupkonzertes ja auch‘“, heißt es in der Mitteilung der Kreispolizeibehörde. „Die Staatsanwaltschaft wird zu entscheiden haben, ob in dieser Sache weitere Ermittlungen zu erfolgen haben.“