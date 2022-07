Naturschutz im Verborgenen

Landwirte und Jäger arbeiten in Rinkerode Hand in Hand für den Naturschutz (v.l.): Ingo Meyer, Ludger Westhoff, Clemens Schulze Füchtling, Franz Gemmeke, Jochen Richter, Christian Schulze-Othmerding mit Sohn Till, Linus Lütke Wöstmann und Klaus Frölich.

Es kreucht und fleucht, es summt und schwirrt. Nur wenige Minuten reichen aus, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie viel Leben in dem Blühstreifen am Rande des Maisfeldes steckt. Und dabei haben sich Hase, Fasan, Rebhuhn und Co. noch nicht einmal blicken lassen.