Neu, anders und urgemütlich

Es ist ein Duft, den mancher vielleicht bereits vergessen und doch gleich wiedererkannt haben dürfte. Kein Wunder, denn die markante Note aus Glühwein, Zimt und frisch gebackenen Reibeplätzchen darf wohl getrost als besonders bezeichnet werden. Erstmals nach dreijähriger Zwangspause sorgte auch das weihnachtliche Aroma am Wochenende rund um den Marktplatz wieder für die passende Atmosphäre – bei dazu bestem Weihnachtsmarktwetter. Temperaturen um null Grad und trocken: Genauso, wie es Aktiven des Gewerbevereins „bestellt“ hatten. Und so wunderte es nicht, dass bereits kurz nach der Eröffnung am Samstagmittag durchaus rege Betriebsamkeit in den kleinen Gassen herrschte, in denen es manch Bewährtes, aber auch einiges Neues zu entdecken gab.

Apropos „neu“: Erstmals seit vielen Jahrzehnten hatte die IGW auf eine große Bühne verzichtet. Der Stimmung tat dies allerdings keinen Abbruch. Im Gegenteil, wussten doch etwa die Bürgerschützen das „Plus“ an Platz bestens zu nutzen. Neben ihrem traditionellen Zelt hatten sie auf dem „Place d‘ Ingré“ erstmals einen Winter-Biergarten eingerichtet – wärmende Feuertonnen und Mini-Schneekanone inklusive. Wenige Meter weiter hatten die Mitglieder von Bauernschützenverein und Landsknechtgarde den Kirchplatz wieder in ein recht behagliches „Heerlager“ verwandelt, während die Mitarbeiter der Malteser-Tagespflege und der Marga-Kamphus-Stiftung direkt gegenüber erstmals mit einem eigenen Stand vertreten waren. Und der, berichtete Dr. Birgit Salomon, war mehr als gut besucht. „Das Interesse war riesig“, schildert Salomon, die selbst in nur gut drei Stunden über ein Dutzend kleine Gruppen durch die Tagespflege im ehemaligen Hotel „Zur Post“ führen durfte.

„ »Das Interesse war riesig.« “ Dr. Birgit Salomon zur Resonanz auf die Besichtigungsmöglichkeit der Tagespflege

Ein Besuchermagnet der ganz anderen Art war schließlich die nagelneue Eisstockbahn der IGW, die dazu von ganz besonderen Gästen „eingeschossen“ werden durfte. Denn auf Einladung des Partnerschaftsvereins „Städe(R)freunde“ war auch Ingrés Bürgermeister Christian Dumas mit einer kleinen Abordnung aus der Partnerstadt angereist, um die Drensteinfurter Städtepartner an ihrem eigenen Stand zu unterstützen.

Stichwort „Vereine“: Sie bildeten wie schon in den vergangenen Jahren das „Rückgrat“ des traditionellen „Budenzaubers“. Denn die Zeiten, als noch Schnitzarbeiten & Co. die Kulisse dominierten, sind bereits seit längerem vorbei. Interessierte Kunsthandwerker, so hatte es IGW-Vorsitzende Martina Lammersmann bereits im Vorfeld erklärt, sind nämlich schlichtweg kaum noch zu bekommen. Entsprechend überschaubarer, aber qualitativ nicht schlechter gestaltete sich das Angebot an den 44 Buden. Zum Vergleich: In den Hochzeiten, in denen man sich noch „größter Kleinstadtweihnachtsmarkt im Land“ rühmen durfte, waren es noch stattliche 112 Stände, wie Thomas Volkmar als ehemaliger IGW-Vorsitzender berichtete. Die Lücken, die „Erzgebirger Weihnachtspyramiden“ und Co. hinterlassen haben, wurden durch einige Neuzugänge jedoch bestens geschlossen. Unter ihnen etwa die IGW selbst, die ihre noch recht junge „Stewwert“-Kollektion präsentierte. Dazu warben die Ukraine-Hilfe, die Tafel und der Verein „Traberherz“ für die gute Sache.

