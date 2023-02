Neubaugebiet ist „unterversorgt“

Was soll mit dem Spielplatz „Riether Straße“ passieren? Diese Frage hat der Sozialausschuss diskutiert. Bei der Entscheidung spielte auch das Neubaugebiet Mondscheinweg eine Rolle. Derweil nimmt der Motto-Spielplatz im Erlbad langsam Form an.

Im Erlbad nimmt der Zirkus-Spielplatz Form an. In diesen Tagen stellen die Bauhof-Mitarbeiter die beiden Großspielgeräte auf. Bis zum Saisonstart soll alles fertig sein.

Vor genau zwei Jahren musste er weichen: der Spielplatz „Riether Straße“. Denn über seine Fläche verlief während der Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr die Ausweichstrecke, damit der Verkehr weiter ungehindert in Richtung Gewerbegebiet fließen konnte. Der Kreisel ist mittlerweile fertig. Soll der Spielplatz nun wieder aufgebaut werden? Darüber hat am Dienstagabend der Ausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Soziales diskutiert.

Wie üblich, hatte Kulturbahnhof-Chef Rüdiger Pieck passend zu den Haushaltsberatungen wieder seinen jährlichen Spielplatzbericht vorgelegt. Darin aufgeführt alle Maßnahmen, die kürzlich abgeschlossen wurden, aktuell laufen oder zeitnah angegangen werden sollen. Wenn es nach ihm geht, soll der Spielplatz „Riether Straße“ in diesem Jahr wiederhergestellt werden. 100.000 Euro stehen dafür im Haushaltsplanentwurf zur Verfügung. Ein Ansatz, der in Zukunft grundsätzlich bei der Neuerrichtung von Spielplätzen veranschlagt werden müsse, so Pieck. „Vor allem die Materialkosten sind immens gestiegen.“ Würden die Mitarbeiter der Stadt von der Planung bis zum Aufbau nicht so viele Arbeiten selbst übernehmen, müsste man sogar mit dem Drei- bis Vierfachen kalkulieren.

Beliebt wegen seiner Seilbahn

Ein Grund, weshalb der Spielplatz „Riether Straße“ wieder in Betrieb genommen werden soll: Direkt nebenan entsteht gerade das Baugebiet Mondscheinweg. Und in dem sind lediglich zwei kleinere Spielflächen im ersten Bauabschnitt vorgesehen, im zweiten sogar gar keine. „So, wie es jetzt geplant ist, ist das Gebiet eigentlich unterversorgt“, meinte Rüdiger Pieck – auch mit Blick auf die geplante Nachverdichtung an der gegenüberliegenden Fanny-Mendelssohn-Straße. Zudem sei der Spielplatz wegen seiner Seilbahn sehr beliebt gewesen. „Sicherlich ist er dort an der Hauptstraße und am Kreisverkehr nicht besonders schön gelegen“, griff er einen Kritikpunkt auf. Eine Hecke als Abgrenzung sei bereits gepflanzt. Ein geplanter dritter Ausgang am Kreisverkehr soll wegen des hohen Verkehrsaufkommens voraussichtlich nicht bloß durch Wegsperren oder Gatterschranken, sondern durch ein Tor gesichert werden.

Der Spielplatz „Riether Straße“ war im Februar 2021 für den Neubau des Kreisverkehrs geschlossen worden. Nun soll er, trotz seiner Lage direkt an der Hauptstraße, wieder aufgebaut werden. Foto: Dietmar Jeschke

Der Jugendpfleger äußerte noch einen Wunsch: Statt der beiden kleinen Spielplätze mitten im neuen Baugebiet solle lieber nach einer geeigneten größeren Fläche an dessen Rand gesucht werden. „Da stört man auch niemanden.“ Das sei eine Idealvorstellung – der sich auch Bürgermeister Carsten Grawunder anschließen mochte. „Als wir den Plan für das Baugebiet damals gemeinsam mit Vertretern aller Fraktionen entwickelt haben, war die Haltung eine andere. Da hieß es: Wir haben genug schöne Spielplätze, wir brauchen Wohnraum.“ Deshalb seien die Flächen eher klein geraten. Diese sollten, vorausgesetzt man finde ein geeignetes Randgrundstück, trotzdem als Grünflächen vorgehalten werden, um Aufenthaltsqualität zu schaffen, so Grawunders Vorstellung, die auch in der Politik auf Zustimmung stieß.

Zur Neugestaltung des Spielplatzes „Riether Straße“ sollen Eltern und Kinder aus der Nachbarschaft im März zu einer Ideenwerkstatt eingeladen werden.