Neue Freizeit à la „Bolle“

2022 soll wieder ein ganz normales Jahr in Sachen Kinder- und Jugendarbeit werden. Das Team um Stadtjugendpfleger Rüdiger Pieck geht jedenfalls die Planung an. Im Terminkalender wird auch etwas ganz Neues stehen: eine Kinderfreizeit für Mädchen und Jungen aus Stewwert.

Falls Corona es zulässt, stehen für dieses Jahr wieder viele Veranstaltungen und Fahrten im Terminkalender. Einiges ist wohlbekannt, anderes ganz neu. Hier ein Überblick in chronologischer Reihenfolge:

Noch bis zu den Osterferien läuft das Café Kidz, der offene Treff für Kinder ab sieben Jahren. Im Kulturbahnhof finden an jedem Montag, Dienstag und Mittwoch von 16 bis 18.30 Uhr Aktionen zu verschiedenen Themen statt. Und auch das Kindercafé in Rinkerode hat weiterhin geöffnet: immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr im Jugendheim. Infos und die Programmhefte gibt es unter www.driwa.org.

Am Wochenende vor Ostern soll es für eine Gruppe Jugendlicher im Alter von zwölf bis 15 Jahren in die Hauptstadt gehen. „Die geplante Reise nach Hamburg war vor zwei Jahren die erste Veranstaltung, die vom Coronavirus ausgeknockt wurde“, blickt Pieck zurück. In diesem Jahr gibt es nun einen neuen Anlauf. Ziel ist allerdings nicht Hamburg, denn dort fährt das Drensteinfurter Sommercamp (DSC) hin. Stattdessen steht Berlin auf dem Programm. Anmeldungen sind noch bis zum 8. März online möglich.

Wanderwochenende für Familien

In den Osterferien selbst wird es dann kein Programm geben. „Sobald wir personelle Verstärkung haben, können wir auch solche zusätzlichen Angebote wieder in Angriff nehmen“, hofft Pieck, dass die neu geschaffene Stelle im Kulturbahnhof-Team möglichst schnell besetzt werden kann.

Das Wanderwochenende für Familien steht dann am 23. und 24. April an. Es geht in den Teutoburger Wald. „Seit 2014 laden wir, immer am Wochenende nach den Osterferien, Familien zum gemeinsamen Wandern ein“, teilt Rüdiger Pieck mit. Auch dieses Highlight, bei dem zuletzt bis zu 70 Kinder und Eltern dabei waren, habe nun zwei Mal nicht stattfinden können. In diesem Jahr soll es wieder losgehen. Willkommen sind Eltern mit Kindern ab etwa acht Jahren, die Kosten betragen 55 Euro pro Person für Zugfahrt, Übernachtung in der Jugendherberge Tecklenburg, Abendessen und Frühstück. Anmeldungen sind bis zum 3. April möglich.

Das Wanderwochenende für Familien steht Ende April an. Foto: Foto: Rüdiger Pieck

„Bolle“, das Ferienlager für Neun- bis Zwölfjährige aus Walstedde und Ameke, gibt es schon seit 1998. Über Christi Himmelfahrt, also vom 25. bis zum 29. Mai, soll die Fahrt in die Jugendherberge Horn, am Fuß der Externsteine, führen. Auch 14- und 15-Jährige dürfen dieses Mal mitfahren. Die Teilnahme kostet 160 Euro. Anmeldeschluss ist am 20. März.

Neue „Teamer“ gesucht

In den Sommerferien sollen wieder die beliebten Großveranstaltungen „Halli-Galli“ und „Minilon“ stattfinden. Dafür werden noch „Teamer“ gesucht. Alle Interessierten ab 16 Jahren können sofort einsteigen, 14- und 15-Jährige werden kurz vor den Sommerferien als „Juniorteamer“ ausgebildet. „Halli-Galli“ soll wie immer in der ersten Woche der Sommerferien stattfinden, die Spielstadt „Minilon“ in der zweiten. „Bei beiden Veranstaltungen werden wir ein paar kleine Veränderungen vornehmen“, teilt Pieck mit. Bei „Halli-Galli“ etwa sollen Projektgruppen eingeführt werden, die im vergangenen Jahr beim coronakonformen Ferienprogramm gut angekommen sind. Bei „Minilon“ könnte die Altersgrenze auf zwölf Jahre angehoben werden. Das sei allerdings noch nicht ganz sicher, so der Stadtjugendpfleger.

2019 war das DSC in Berlin, nun geht‘s nach Hamburg. Foto: Foto: DSC

Sowohl die SKiFF (für Kinder) als auch das DSC (für Jugendliche) soll es in diesem Sommer wieder geben. „Beide Teams haben in den letzten Sommerferien ein klasse Ersatzprogramm auf die Beine gestellt – aber Ersatz ist eben nur Ersatz. Deshalb wird es höchste Zeit, dass es wieder losgeht“, findet Pieck. Fürs DSC geht die Reise vom 30. Juli bis zum 6. August nach Hamburg, mitfahren können alle 13- bis 16-Jährigen, die Kosten betragen 300 Euro. Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt’s auf www.drensteinfurtersommercamp.de.

Kein Name, aber ein Ziel

Die Sommer-Kinder-Ferien-Freizeit hat vom 18. bis zum 29. Juli die Schützenhalle St. Sebastian in Hagen im Sauerland zum Ziel. Mitfahren können alle Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren. Infos zur Anmeldung gibt’s auf www.skiff-drensteinfurt.jimdosite.com.

Sie hat zwar noch keinen Namen, aber ein Ziel ist bereits auserkoren: Zum ersten Mal soll es in diesem Jahr eine Freizeit für Kinder aus Drensteinfurt geben. Vom 30. September bis zum 3. Oktober ist das Schullandheim Riepenburg bei Hameln gebucht. Ähnlich wie bei „Bolle“ sind Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren angesprochen. Weitere Infos zur Fahrt folgen.

Zum Ende des Jahres hat das Team um Rüdiger Pieck dann außerdem noch „Halloween“ (31. Oktober) sowie die Drensteinfurter Spieletage „Playstation“ (26./27. November) auf dem Zettel. In der Hoffnung, dass die Corona-Lage sich gen Herbst nicht wieder verschlechtert, sollen auch diese beiden Highlights im Jahresprogramm wieder stattfinden.

Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt‘s im Kulturbahnhof, E-Mail: kulturbahnhof@drensteinfurt.de, Tel. 0 25 08 / 9 95 14 14.