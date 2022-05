Neue Tartanbahn soll her

„Rumpelpiste“ statt gepflegtes Geläuf: Über den Zustand der Leichtathletikanlagen im Erfeld wird seit längerem diskutiert. In Vorbereitung auf den ersten Drensteinfurter Triathlon war am Dienstag der Bauhof zwecks Ausbesserung angerückt.

Es ist nicht so, als würde man sich gar nicht um sie kümmern. Im Gegenteil, denn erst am Dienstagvormittag war der städtische Bauhof mit einem Großaufgebot und dazu schwerem Gerät im Sportzentrum im Erlfeld im Einsatz, um die rote Aschebahn rund rund um den großen Naturrasenplatz wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Das allerdings wohl vornehmlich aus einem ganz bestimmten Grund, der weniger etwas mit dem Trainingsbeginn des Sportabzeichenstützpunktes oder mit möglichen Sportfesten der Schulen zu tun hat. Denn bereits am Sonntag in einer Woche (22. Mai) soll wie berichtet mit mehreren Hundert Athleten der erste Drensteinfurter Triathlon über die Bühne gehen – und das eben nicht nur im Erlbad sowie auf den eigens ausgewiesenen Radstrecken in Richtung Mersch, sondern auch auf der Laufbahn im Erlfeld.