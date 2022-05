Neuer Inhaber bringt Ideen mit

Der Name „Schriever“ dürfte den meisten Drensteinfurtern ein Begriff sein. 1947 haben Elisabeth und Josef Schriever ihren Friseursalon in der Wagenfeldstraße eröffnet. 75 Jahre war das Geschäft in Familienhand. Diese Geschichte geht nun zu Ende. Aber es gibt eine Zukunft.

Zum 1. Juni übergibt Reinhard Schriever seinen Salon an Daxaz Maho. Der Name bleibt vorerst erhalten.

Mit damals zwei Bedienplätzen hatte das Ehepaar kurz nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. In den Räumen hatte sich zuvor das Seilergeschäft des Großvaters befunden, erinnert Reinhard Schriever. Der trat 1985 in die Fußstapfen der Eltern. 1972 wurde der Salon vergrößert, heute stehen insgesamt neun Plätze zur Verfügung. Bis zu sechs Mitarbeiter waren zeitweise dort beschäftigt. Viele Jahre hat Friseurmeister Reinhard Schriever den Nachwuchs auch selbst ausgebildet.

Seinen Beruf hat er 51 Jahre lang mit viel Freude und Leidenschaft ausgeübt. „Ich wollte immer Friseur werden“, blickt Schriever zurück. Nach der Ausbildung im elterlichen Betrieb hatte er zunächst Erfahrungen in anderen Salons gesammelt, bis er das Geschäft dann 1985 übernahm und den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Doch nun möchte er beruflich kürzertreten. Zum 1. Juni übergibt er den Salon an Daxaz Maho.

Name bleibt vorerst erhalten

Der Münsteraner hat seine Ausbildung in einem Hiltruper Salon absolviert und 2021 seine Meisterprüfung abgelegt. Den Traum vom eigenen Geschäft samt treuer Stammkundschaft hatte er schon immer. Auf der Suche nach einer passenden Immobilie war er durch Zufall in Drensteinfurt fündig geworden. Oder: „Es war Schicksal“, sagt Maho. Er ist Reinhard Schriever dankbar für diese Möglichkeit und das Vertrauen. Noch bis zum Jahresende möchte er den Namen „Salon Schriever“ beibehalten, ihn dann in „Aleen Salon“ umbenennen – nach seiner kleinen Schwester. Der Inneneinrichtung will er seinen eigenen Stempel aufdrücken. Und auch das Angebot soll erweitert werden – unter anderem um die Dienstleistungen eines Barber Shops. Eine Website ist gerade im Aufbau, auf der alle Mitarbeiter und Angebote präsentiert werden sollen.

Normalerweise hat der Salon Schriever mittwochs Ruhetag. Am 1. Juni, dem Tag der offiziellen Übergabe, wird das natürlich anders sein. Daxaz Maho und sein Team heißen ab 8 Uhr alle Interessierten willkommen. Es soll kleine Speisen und Getränke geben. Und auch Reinhard Schriever wird nicht gleich ganz von Bord gehen. Er bleibt dem Salon vorerst als Mitarbeiter erhalten – „aber weniger als vorher“, will der 65-Jährige sich in Zukunft etwas mehr Freizeit gönnen.