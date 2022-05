Neuer Name und neues Projekt

Mit reichlich Erfahrung, einigen neuen Mitgliedern, einem neuen Namen und auch einem neuen Vorsitzenden startet der einstige Bürgerradwegverein Walstedde in die Zukunft. Als „Bürgerradwegverein Mersch-Walstedde“ soll in einem ersten Schritt vor allem die Verbindung in Richtung Herbern realisiert werden.

Er hat in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten viel bewegt. Und das ist nicht nur bildlich, sondern durchaus wörtlich zu verstehen, war der Bau der langersehnten Radwegeverbindungen von Walstedde in Richtung Ameke und Ahlen doch mit unzähligen Stunden harter Arbeit verbunden.

Mittlerweile sind die Projekte vollendet – dennoch ist der „Bürgerradwegverein Walstedde“ nicht überflüssig. Im Gegenteil: Denn um die gut etablierten Strukturen, das gesammelte Fachwissen und natürlich auch die eine oder andere personelle Kraft auch weiterhin zu nutzen, wird er auch in den kommenden Jahren fortbestehen. Das allerdings unter neuem Namen sowie mit neuen Aufgaben und unter der Regie eines neuen Vorsitzenden. Denn an der Spitze der nun „Bürgerradwegverein Walstedde-Mersch“ – oder kurz „BRWM“ – heißenden Interessengemeinschaft steht ab sofort Martin Welscheit, der damit die Führung vom langjährigen Vorsitzenden Bernd Borgmann übernommen hat. „Das sind schon große Fußstapfen, in die ich da trete“, erklärte Welscheit am Mittwochabend während der Versammlung des Vereins auf Haus Venne.

Wie Bernd Borgmann berichtete, setze sich der neue Vorstand vor allem aus Merscher Bürgern zusammen, die sich schon beim Glasfaserausbau zusammengeschlossen hatten. Und gemeinsam sei man nun bereit, die schon recht konkret anstehenden Projekte mit aller Tatkraft auch umzusetzen. Wie die künftigen Aufgaben aussehen könnten, erläuterte Bauamtsleiter Christoph Britten den etwa 35 anwesenden Vereinsmitgliedern. Im Kern geht es dabei zunächst natürlich um den „logischen Lückenschluss“ der Radwegverbindung von Mersch bis hin zur Kreuzung der Landesstraße 671 und der Kreisstraße 21, wo bekanntlich die vor einigen Monaten fertiggestellte und aus Richtung Herbern kommende Verbindung bislang endet. Die zunächst zu klärende Kernfrage, erläuterte Britten, drehe sich darum, auf welcher Seite der Landesstraße denn das noch fehlende Teilstück am Ende verlaufen soll. Eine Streckenführung südlich der L 671 hätte den Vorteil, dass nur eine Querung im besagten Kreuzungsbereich notwendig wäre, da der Herberner Radweg gleichfalls südlich der Landesstraße angelegt wurde. Ein Radweg nördlich der L 671 würde dagegen der gefahrlosen Anbindung des ebenfalls auf dieser Seite liegenden und auch als Veranstaltungsort genutzten Haus Venne zu Gute kommen. Dazu möglicherweise angelegte Querungshilfen an der Kreuzung L 671 und K 21 sowie kurz hinter dem Merscher Ortsschild könnten in diesem Zusammenhang auch zur Temporeduzierung auf der viel befahrenen Landesstraße beitragen.

Welche Variante es am Ende tatsächlich wird, hängt nun nicht nur von den noch zu führenden Grundstücksverhandlungen ab – wenngleich man diesbezüglich schon guten Mutes sei, weil ein Großteil der betroffenen Grundstückseigner nicht nur im Radwegverein, sondern auch in dessen Vorstand mitwirke, sagte der stellvertretende Vorsitzende Paul Deventer. Die finale Entscheidung hat jedoch der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW zu treffen. Und dessen Mitarbeitern möchte Bauamtsleiter Christoph Britten im Juni die verschiedenen Entwürfe erläutern und zur Beschlussfassung vorlegen.

Um beim noch nicht terminierten Baustart gleich ein anderes Problem mit aus der Welt zu schaffen, sollen dazu noch weitere Gespräche mit dem Versorger Gelsenwasser geführt werden, dessen Trinkwasserleitungen nämlich bislang an der Merscher Kreuzung enden. Und wenn ohnehin schon gebuddelt werden muss, würde sich eine Weiterführung samt entsprechender Hausanschlüsse durchaus anbieten, so die Meinung einiger betroffener Anwohner.