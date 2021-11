Neuer Pächter will Lärmschutz finanzieren

Das „Schlossbistro“ hat eine Zukunft. Nach nachbarschaftlichen Streitigkeiten hatte Ulla Klimas im Sommer angekündigt, den Betrieb nicht fortführen zu wollen. Nun hat sie einen neuen Pächter gefunden, und der will Lärmschutzmaßnahmen für den direkten Anlieger finanzieren.

Es wird weitergehen an der Mühlenstraße. Diese Nachricht möchten Ulla Klimas und Shafiq Ibrahimi verkünden. Der Betreiber des Fitness-Centers Drensteinfurt steigt nun auch in die Gastronomiebranche ein und übernimmt Klimas‘ Pachtvertrag für das „Schlossbistro“. Für die bisherige Pächterin ist dies die perfekte Lösung. Sie wird dem Lokal, das sie vor fast zehn Jahren eröffnet hat, zwar als Geschäftsführerin erhalten bleiben, trägt am Ende aber nicht mehr die letzte Verantwortung.