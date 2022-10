Neuer Standort muss her

Drensteinfurt

Ein vernachlässigtes, aber unter Denkmalschutz stehendes Gebäude soll an seinem bisherigen Standort in Beckum-Vellern ab- und in Drensteinfurt originalgetreu wieder aufgebaut werden. Dieser Vorgang, Translozierung genannt, sollte noch in diesem Jahr erfolgen. Nun allerdings haben sich baurechtliche Hürden aufgetan.