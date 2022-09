Neuer Treff ist in Planung

Über das just zu Ende gegangene Sommerferienprogramm und die nun anstehenden Projekte haben Anja Buthe und Rüdiger Pieck vom Kulturbahnhof-Team am Montagabend den Sozialausschuss informiert. Dabei gab es sowohl große Erfolge als auch kleine Rückschläge zu vermelden.

Großer Andrang herrschte in diesem Jahr am ersten „Minilon“-Tag auf dem KvG-Schulhof. Die Anmeldezahlen sind im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten allerdings leicht zurückgegangen, das gilt auch für „Halli-Galli“.

Nach immer neuen Rekordbeteiligungen in der Vor-Corona-Zeit seien in diesem Jahr weniger Kinder als erwartet für die beiden Großveranstaltungen „Halli-Galli“ und „Minilon“ in den ersten beiden Ferienwochen angemeldet worden. Wobei dies für die „Teamer“ nicht unbedingt schlechte Voraussetzungen gewesen seien, wie Buthe und Pieck betonten. Denn: Platzmäßig gehe es bei deutlich mehr als 300 Teilnehmern in der Grundschule schon recht eng zu. Insgesamt gesehen seien die Anmeldungen für das Sommerferienprogramm aber wieder annähernd so hoch gewesen wie 2019.

45 Plätze, aber nur 22 Teilnehmer: Dass der Zuspruch für die erste Stewwerter Kinderfreizeit Ende September, Anfang Oktober höher sein könnte, gab Anja Buthe unumwunden zu. Aber: „Wir haben beschlossen: Wir fahren auch mit 22 Kindern.“ Wobei die Hoffnung, dass sich noch Nachzügler melden, auf jeden Fall vorhanden sei. Einen ähnlichen Trend habe es in diesem Jahr auch bei den beiden Drensteinfurter Freizeiten SKiFF und DSC gegeben. Letztere sei mangels Nachfrage sogar ganz ausgefallen, ergänzte Pieck. In den beiden Ortsteilen gebe es für RiFF und „Bolle“ hingegen steigende Tendenzen, was die Anmeldezahlen betreffe. Der Rückgang sei offensichtlich ein Drensteinfurter Phänomen, so Anja Buthe.

Erfolgreiches Café Kidz

Was sich allerdings sehr positiv entwickelt habe, seien die Zahlen beim Café Kidz. Dessen Laufzeit sei sogar über die Osterferien hinaus bis zum Sommer verlängert worden. Bei der Ostereiersuche seien beispielsweise 29 Kinder, beim Lagerfeuer 25 dabei gewesen, freute sich Buthe.

Nun will das Kulturbahnhof-Team erneut versuchen, auch die etwas älteren Jugendlichen zu erreichen. Ab den Herbstferien soll immer mittwochs von 18.30 bis 21 Uhr ein Jugendtreff für Zwölf- bis 15-Jährige im Kulturbahnhof stattfinden. Wer altersmäßig aus dem Café Kidz herausgewachsen sei, könne direkt in den neuen Jugendtreff übergehen, so die Idee dahinter. Langfristig solle dann auch ein Treffpunkt für noch etwas Ältere aufgebaut werden.

Auch das Thema „Beteiligung“ wollen Anja Buthe und Rüdiger Pieck wieder verstärkt in den Blick nehmen. Schon bald seien Treffen mit den Ehrenamtlichen in Drensteinfurt und Walstedde geplant, um neue Konzepte zu entwickeln. Soll etwa der Teenie-Club im Lambertusdorf wiederbelebt werden? Oder sind eher Ausflüge gefragt? „Gerade in Walstedde ist die Kinder- und Jugendarbeit durch Corona sehr zurückgefahren worden“, berichtete Buthe. Dort sollen nun neue Ideen umgesetzt werden. Auch die gelungenen Kinder- und Jugendtalks des vergangenen Jahres sollen in diesem November wieder angeboten werden, damit der Nachwuchs seine Wünsche direkt einbringen kann.