Neues Lernen mit der „Lü“

An der Walstedder Lambertusschule lernen die Kinder neuerdings auch mit der „Lü“. Auf diesem interaktiven Spielfeld in der Turnhalle lassen sich das Lösen von Aufgaben und sportliche Betätigung ganz einfach verbinden. Die Anlage steht auch anderen Institutionen im Dorf offen.

Interaktive Spielfelder in der Lambertusschule

Fünf, vier, drei . . .: Der Countdown auf der fünf mal drei Meter großen Stoffbespannung läuft. Gespannt warten die Mädchen und Jungen des vierten Jahrgangs der Walstedder Lambertusschule darauf, dass es endlich losgeht. Buntes Licht erleuchtet bereits die Turnhalle, und fröhliche Musik lädt zum Bewegen ein. . . . zwei, eins, null: Die Sportstunde der etwas anderen Art kann starten.

Am Dienstag kommen die beiden neuen interaktiven Spielfelder mit Namen „Lü“, die seit wenigen Monaten die Sportstätte bereichern und großen Spielekonsolen ähneln, zum Einsatz.

„Wir haben die erste ,Doppel-Lü’ an einer Grundschule in Deutschland“, erklärt Schulleiterin Birgitta von Rosenstiel mit Blick auf die großen Geräte, die zusätzlich mit jeweils einem Beamer unter der Decke angebracht wurden. „Diese beiden Anlagen wandeln traditionelle Turnhallen und Bewegungsräume zu interaktiven Spielfeldern um. Das ist eine große Bereicherung für uns – und für das ganze Dorf. Die Kinder haben das super angenommen“, berichtet sie.

Unterstützung in allen Fächern

„Es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten. Wir können damit quasi alle Fächer unterstützen“, sagt von Rosenstiel. Währenddessen lösen die Schülerinnen und Schüler des vierten Jahrgangs im Hintergrund gerade ein paar Kopfrechenaufgaben und werfen die richtige Lösung mit einem Ball ab. Etwas später ist erneut Präzision gefragt: Durch Werfen müssen die Mädchen und Jungen Puzzleteile so drehen, dass ein Lösungsbild erscheint. Dabei feuern sich die Kinder untereinander lautstark an – und jubeln bei jedem Treffer.

„Man kann mit den ,Lüs’ aber noch viel mehr machen. Es gibt verschiedene Apps, und es werden auch immer wieder neue Programme herausgebracht. Wir können ebenfalls eigene Übungen entwickeln, die genau auf unsere Unterrichtsbedürfnisse abgestimmt sind“, schwärmt die Schulleiterin. Über eine Community tauscht sich die Schule zudem mit anderen Anwendern aus. „Die Kinder werden durch die ,Lüs’ auf körperlicher, geistiger, sozialer und emotionaler Ebene gefordert“, so von Rosenstiel.

Um die beiden Anlagen installieren zu könne, musste die Turnhalle umgebaut werden. So wurden etwa die beiden alten Basketballkörbe durch höhenverstellbare Modelle ersetzt, und an der Decke wurden Stangen zur Befestigung der „Lüs“ angebracht. Eine Verdunkelung soll zeitnah noch angeschafft werden. „Das hat uns etwa 40 000 Euro gekostet. Hinzu kommen Folgekosten von 1000 Euro pro Jahr für Wartung und neue Apps. Aber jeder Euro, den wir in Kinder investieren, ist ein guter Euro“, sagt Bürgermeister Carsten Grawunder. „Vor dem Hintergrund, dass sich viele Kinder kaum noch ausreichend bewegen oder sich sportlich betätigen, ist das eine noch bessere Geschichte“, ergänzt er. „Wir sehen ja, wie viel Spaß die Kids gerade beim Sporteln haben.“

Genutzt werden die Geräte aber nicht nur von der Grundschule. Auch Fortuna Walstedde, die beiden Kindergärten, Haus Walstedde und die OGS profitieren von den „Lüs“. „Im Ferienprogramm waren die beiden Anlagen einfach der Hit“, weiß auch von Rosenstiel, die darauf verweist, dass bei technischen Problemen sofort eine Lösung durch den Vertragspartner „Idemasport“ geboten wird. Ebenfalls betont die Schulleiterin, dass die Geräte als Ergänzung zum normalen Unterricht eingesetzt werden. „Hier finden also auch noch normale Sportstunden statt.“