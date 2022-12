Normalität, Toleranz und ein Drogeriemarkt

„Ich denke, jeder wünscht sich an erster Stelle Frieden in der Welt“, knüpft Thomas Volkmar, Geschäftsführer der SVD-Bouleabteilung „Klack ‘09“, an die Wünsche der Walstedder an. Sicherlich habe jeder Angst vor einem strengen Winter und den damit verbundenen hohen Heizkosten. „Aber was ist mit den Menschen, den Kindern und Alten in der Ukraine? Ich wünsche mir einen baldigen Geistesblitz, der Putin treffen soll, mit der Erleuchtung, endlich mit dem wahnsinnigen Krieg aufzuhören.“

Darüber hinaus wünsche er sich Tage, an denen in den Nachrichten nicht nur schlechte Meldungen verbreitet würden. „Kriege, Klimakrise, Fachkräftemangel, Krankheiten: 2022 hatten wir einfach genug davon. Ich wünsche mir Normalität.“ Und sich persönlich, seiner Familie sowie allen Stewwertern wünsche er vor allem Gesundheit.

Mit Vorfreude blickt Thomas Volkmar auf das nunmehr 14. Jahr seit Gründung von „Klack ‘09“. Es stehe wieder einiges im Terminkalender. Er freue sich darauf, Zeit mit den Boulefreunden zu verbringen – „ein tolles Team, mit dem wir im Jahr 2023 für die Mitglieder, die Bevölkerung und Menschen mit Behinderung viel leisten wollen“.

Umweltschutz und mehr Respekt

Auch Jeanette Möllmann, Leiterin des Malteserstifts St. Marien, wünscht sich ein Ende des Ukrainekriegs, dass Energiekrise und Inflation händelbar bleiben sowie ein klarerer Weg beschritten werde, um die Umwelt und die Natur zu schützen.

„Aber ganz besonders wünsche ich mir für uns in der Pflege einen neuen Weg, damit wir Mitarbeiter für den Beruf begeistern und motivieren können“, so Möllmann. Zudem erhoffe sie sich mehr Toleranz und Respekt gegenüber anderen. „Oft beherrschen Misstrauen und Übertreibung unseren Alltag. Hier wünsche ich mir einen Weg des Vertrauens und der Gerechtigkeit.“

Für das Malteserstift wünsche sie sich, dass sich alle Bewohnerinnen und Bewohner wohl und zuhause fühlen „und wir sie bis zum Ende mit den Angehörigen zusammen begleiten dürfen“.

Ruhe und Frieden in der Welt und ein ganz normales Jahr ohne Corona: Diese Wünsche für 2023 äußert der Vorsitzende des Heimatvereins, Franz-Josef Naber. Für die Stadt würde er es sehr begrüßen, „wenn es endlich mal mit einem Drogeriemarkt klappen würde“. Ein großer Wunsch sei zudem, dass der Heimatverein weiterhin so aktiv sein könne wie bisher und die Veranstaltungen weiterhin so gut angenommen würden.