Notwendigkeit war lange bekannt

Über die Vollsperrung der K 21 in Höhe des Möbelhauses Gaßmöller regt sich derzeit einiger Unmut. Auch der Kreis Warendorf, auf dessen Zuständigkeit die Stadt verwiesen hatte, meldet sich nun zu Wort: Die Notwendigkeit einer Vollsperrung sei lange bekannt gewesen.

Die Konrad-Adenauer-Straße ist in Höhe des Möbelhauses Gaßmöller seit Dienstag voll gesperrt. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme sei allen Beteiligten seit Anfang März bekannt gewesen, betont der Kreis Warendorf.

Die erst Ende vergangener Woche für Anfang dieser Woche bekanntgemachte Vollsperrung der Kreisstraße 21 sorgt bei den betroffenen Unternehmen im Gewerbegebiet Viehfeld weiter für viel Wirbel und einigen Ärger. Denn aufgrund der mangelhaften Beschilderung, so die Äußerung einiger Betroffener, sei es seit der am Dienstag vollzogenen Straßensperrung in Höhe der Feuerwache bereits zu einigen brenzligen Situationen innerhalb des Gewerbegebiets gekommen.