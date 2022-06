Nun ist auch der kirchliche Segen erteilt

Schon seit zwei Jahren bietet die Kita „Villa Kunterbunt“ an der Kleiststraße den Kindern gute und liebevolle Betreuung. Während dieser Zeit ist sichtbar Leben in den Räumen eingezogen, auch die Außenanlagen sind fertig und werden eifrig genutzt. Was noch fehlte, war die Segnung der Räume, die aufgrund der Corona-Pandemien bis jetzt nicht stattfinden konnte. Am Samstag wurde die Zeremonie, eingebettet in das Sommerfest der Kita, nun endlich nachgeholt.

Viele Gäste feiern das Fest mit

Viele Eltern waren gekommen, um mit ihrem Nachwuchs das Fest bei strahlendem Sonnenschein zu feiern. Dabei waren auch Bürgermeister Carsten Grawunder, Vertreter der Politik, Investor Bernd Horstkötter sowie von der Caritas als Trägerin der Einrichtung Sabine Holzkamp, Ludger Althoff und Gerda Borgmann. Letztere hatten als Geschenk ein kleines „Villa-Kunterbunt-Insektenhotel“ für die Kita mit dabei. „Mit der bereitstehenden vierten Gruppe ist die Baumaßnahme abgeschlossen“, informierte Borgmann. „Die Caritas pflegt eine gute Zusammenarbeit mit der Kirche“, begrüßte sie Pastoralreferentin Andrea Grabenmeier, die stellvertretend für Pfarrer Jörg Schlummer gekommen war.

Pastoralreferentin Andrea Grabenmeier besprengte die Räume und auch die Kinder mit Weihwasser. Foto: Mechthild Wiesrecker

Grabenmeier hielt mit den Kindern zunächst eine kindgerechte Segnungsandacht, ehe sie mit den Kleinen im Schlepptau jeden Raum einzeln mit Weihwasser besprengte. Weihwasser gab es reichhaltig. „Segnen kann man nicht genug“, verkündete die Pastoralreferentin gut gelaunt, während sie in alle Richtungen und auf wohl jedes Kind Weihwasser spritzte. Die Kinder fanden es gut und baten noch darum, doch auch die Schnecke „Garry“ zu segnen, ein Wunsch, dem Grabenmeier gerne nachkam. Als Geschenke der Gemeinde hatte sie ein buntes, farbenfrohes Kreuz und einige Süßigkeiten mitgebracht.

Nach dem feierlichen Akt nahmen die Kinder die Eltern mit zu den im Außenbereich aufgebauten Stationen wie Sackhüpfen, Kinderschminken und Dosenwerfen. Besonders beliebt waren der Eis- und der Kuchenstand.