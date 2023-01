„Nur die Coolen spielen Schach“

Magnus Carlsen, Bobby Fischer, Garri Kasparow: Denkt man an berühmte Schachspieler, dann fallen einem in erster Linie diese Namen ein. Der Sport ist bis heute eine Männerdomäne, Frauen sind eher selten in Vereinen aktiv. Auch bei den Schachfreunden Drensteinfurt gibt es nur ein Mädchen – das allerdings am Brett recht erfolgreich unterwegs ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert