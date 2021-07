Birgitta Riediger (r.) und Luise Richard wollen spätestens in der „Fairen Woche“ im September ihre Botschaft wieder stärker in den Blickpunkt rücken.

Vor einem Jahr ist Drensteinfurt als faire Stadt zertifiziert worden. Die Feierstunde musste coronabedingt verschoben werden und dann im August im eher kleinen Kreis und ohne persönliche Übergabe der Urkunde von offizieller Seite stattfinden. Auch Aktionen, die den fairen Handel und seine Absichten – gerechte Löhne und menschwürdige Arbeitsbedingungen in aller Welt – bekannter hätten machen können, waren in den zurückliegenden Monaten eher rar gesät. Doch just in diesen Wochen nimmt die Steuerungsgruppe wieder Schwung auf.