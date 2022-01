Ohne Bewegung geht es nicht

Für den bekannten Ausdauersportler und Buchautor Hermann Aschwer stand immer eins im Vordergrund: Das Erlebnis – verbunden mit dem Spaß an Bewegung. Am heutigen Montag feiert der bodenständige und sympathische Ameker seinen 75. Geburtstag.

In einem großen Schrank in seinem Wohnzimmer stehen zahlreiche Pokale und Trophäen von Wettbewerben aus der ganzen Welt. Doch um die Platzierungen ging es Dr. Hermann Aschwer bei der Teilnahme an Laufveranstaltungen und Triathlons nie. Schließlich stand für den bekannten Ausdauersportler und Buchautor immer eins im Vordergrund: Das Erlebnis – verbunden mit dem Spaß an Bewegung. Am heutigen Montag feiert der bodenständige und sympathische Ameker seinen 75. Geburtstag.