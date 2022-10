Ohne Landesdaten kein sinnvolles Zahlenwerk

„Wenn ich Ihnen heute einen Haushalt präsentiert hätte, dann hätte der schon um eine Million Euro nicht gestimmt.“ Kämmerer Ingo Herbst erläuterte den Ratsmitgliedern am Montagabend anschaulich, warum eine Verschiebung die einzig richtige Entscheidung gewesen sei. Erst am Freitag sei beispielsweise der Bescheid über den städtischen Anteil an der Einkommensteuer für das dritte Quartal 2022 eingetrudelt. Und der habe um 400.000 Euro unter dem prognostizierten Ansatz gelegen. Darüber hinaus fehlten weitere Grundlagen, beispielsweise die sogenannten Orientierungsdaten des Landes als Empfehlung für die Ergebnis- und Finanzplanung, die eigentlich für September angekündigt waren, nun aber wohl erst im November vorliegen sollen.

Kommunen wie etwa Ahlen, die ihren Etat für das kommende Jahr trotzdem bereits aufgestellt hätten, würden am Ende große Differenzen auszugleichen haben, so Herbst. „Einen verantwortungsvoll aufgestellten Entwurf, über den wir sinnvoll hätten beraten können, hätten wir heute nicht präsentieren können“, betonte auch Bürgermeister Carsten Grawunder. Von den Fraktionen wurde das Vorgehen durchweg abgenickt.

Mit noch spitzerem Bleistift

Was der Bürgermeister schon vorwegnahm: Viel Luft werde man im Etat 2023 nicht haben. „Wir müssen mit noch spitzerem Bleistift an unsere Planung rangehen.“ Überall auf kommunaler Ebene mache man sich große Sorgen vor dem, was komme. Schon jetzt seien die Verwaltungen überlastet, Stellen könnten nicht besetzt werden, gleichzeitig nehme die Aufgabenlast zu, etwa durch die steigende Zahl an Bedarfsgemeinschaften und die Umstellung auf das neue Bürgergeld. „Wir werden Standards reduzieren müssen“, sagte Grawunder und führte ein Beispiel an: „Was nützt uns die schönste Kita, wenn wir kein Personal für die Betreuung haben.“