Ohne Personal keine „Not-Filiale“

Seit fast sechs Monaten gibt es in Drensteinfurt keine Postfiliale mehr. Und das wird sich wohl auch so schnell nicht ändern. Ein möglicher Betreiber ist nämlich weiterhin nicht in Sicht.

Seit der Aufgabe des einstigen „Amtes“ an der Bahnhofstraße war sie bereits im Reisebüro, im Getränkemarkt, im Schreibwarengeschäft und zuletzt in einem kleinen Ladenlokal an der Martinstraße untergebracht. Doch auch dort ist die Postfiliale nun bereits seit gut einem halben Jahr Geschichte. Nicht nur zum Ärger mancher Kunden, sondern auch zum Unmut der Stadt, die erst kürzlich in einer öffentlichen Stellungnahme endlich eine Ersatzlösung gefordert hatte. Doch die ist auch weiterhin nicht in Sicht.