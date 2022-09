Ossenbecker feiern sich und ihre Kinder

Lange Zeit ging auch für die Siedlergemeinschaft Ossenbeck nichts. Am Samstag jedoch wurde das Versäumte ausgiebig nachgeholt. Auf dem Spielplatz am Fliederweg stand das mittlerweile 52. Kinder- und Siedlerfest auf dem Programm – und die Resonanz war groß.

Es gibt es wohl nur wenige vergleichbare Feste mit einer derart langen Tradition. Am Samstag wurde die Geschichte des Kinderfestes der Siedlergemeinschaft Ossenbeck nun um ein weiteres Kapitel fortgeschrieben – und zwar mit der Nummer 52. Aber nicht nur die Kinder sollten dabei voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Denn schließlich galt es auch, den 85. Geburtstag der im Jahr 1937 gegründeten Siedlergemeinschaft gebührend zu feiern.

Los ging das bunte Treiben wie gewohnt mit einem Umzug durch die Straßen der Siedlung, der auch diesmal vom Spielmannszug Grün-Weiß angeführt wurde. Am Festplatz auf dem Spielplatz am Fliederweg liefen derweil die letzten Vorbereitungen für den erwarteten – und am Ende genauso eintreffenden – Ansturm. Mit Kinderfestkarten ausgestattet, durfte der Nachwuchs schließlich zwischen Waffeln, Eis und anderen Köstlichkeiten wählen. Danach warteten die große Hüpfburg, Kinderschminken und Tattoos. Für Kurzweil sorgte zudem ein eigens engagierter Zauberer. Wer Lust hatte, der durfte zudem in der Pferdekutsche Platz nehmen, um eine gemütliche Runde rund um die Siedlung zu drehen.

Viel zu tun hatten schließlich Manfred Kraft, Paul Wickern und die übrigen Helfer des Tombola-Teams – die Lose fanden nämlich innerhalb kürzester Zeit reißenden Absatz. Kein Wunder, war es den Organisatoren doch im Vorfeld gelungen, wieder etliche großzügige Sponsoren zu gewinnen. Dazu zählte auch die LVM-Versicherung, die nicht nur ein Teil der Tombola-Gewinne beigesteuerte, sondern auch den Teilnehmerbeitrag von über 20 ukrainischen Kindern übernommen hatte, die mit ihren Altersgenossen einen unbeschwerten Tag erleben durften. Letzterer klang wie gewohnt und dazu bei bestem Spätsommerwetter mit einem bunten Party-Abend für „die Großen“ auf dem Spielplatz am Fliederweg aus.