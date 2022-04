Osterhase kommt als süße Überraschung

Anderen am Ostersonntag eine süße Freude bereiten – diese Gelegenheit bietet die Drensteinfurter Pfadfinderschaft wieder an: mit der Osterwichtelaktion. Die Anmeldephase startet jetzt.

Die Überraschung ist immer groß, wenn am Ostersonntag plötzlich ein Osterhase vor der Haustür steht. Vermutlich noch größer ist dann jedoch die Freude, wenn er mit einem persönlichen Gruß versehen ist. Damit das auch in diesem Jahr möglich ist, veranstaltet die Drensteinfurter Pfadfinderschaft wieder ihre alljährliche Osterwichtelaktion. Dabei werden Schoko-Osterhasen zusammen mit einem persönlichen Ostergruß des Absenders direkt vor die Haustür geliefert.

Die Häschen werden laut einer Pressemitteilung der Pfadfinder in diesem Jahr wieder an den Samstagen vor Ostern (2., 9. sowie 16. April) jeweils von 9 bis 14 Uhr an den Supermärkten K+K und Rewe gegen eine Spende angeboten. Als kontaktlose Alternative steht wieder das Bestellformular zum Herunterladen auf der Homepage des Stammes bereit. Dieses kann ausgefüllt und bis zum 9. April an das Pfadfinderhaus, Eickendorfer Weg 29, geschickt werden.

Alle verkauften Hasen werden dann in der Nacht zu Ostersonntag von den Stewwerter Pfadfinderinnen und Pfadfindern verteilt, nicht nur im Stadtgebiet von Drensteinfurt, sondern auch in den umliegenden Bauerschaften, in Rinkerode und Walstedde.