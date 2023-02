Im vergangenen Jahr hat das Unternehmerinnen-Netzwerk Drensteinfurt (UND) wieder richtig Fahrt aufgenommen und etliche Gelegenheiten geschaffen, um die Kontakte der Unternehmerinnen untereinander zu pflegen, sich fortzubilden und bei geschäftlichen Vorhaben gegenseitig ins Boot zu holen. Auch ein offenes Veranstaltungsangebot – über das Netzwerk hinaus – macht das UND regelmäßig. Und die Unternehmerinnen engagieren sich zudem, wenn es darum geht, jungen Leuten Einblicke in den Beruf zu geben, beispielsweise beim Girls' und Boys' Day im April.

Persönliche Kontakte sind unübertroffen, wenn es um Kooperation, Ideenaustausch und Netzwerken geht, ist das Netzwerk überzeugt. Deshalb bietet das Unternehmerinnen-Netzwerk auch in diesem Jahr wieder einen Kennenlernabend an, diesmal als lockeres, offenes Treffen im Restaurant „Andre's Auszeit“ am Marktplatz in Drensteinfurt. Interessierte sind am 28. Februar (Dienstag) von 19.30 bis 21.30 Uhr eingeladen. „Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach kommen und gute Gespräche führen“, heißt es in der Ankündigung.

Kooperation und gegenseitige Stärkung

Eingeladen sind Unternehmerinnen aus Drensteinfurt und der näheren oder auch weiteren Umgebung. „Jede Unternehmerin hat ihr eigenes Profil und ist unverwechselbar; deshalb setzt das Unternehmerinnen-Netzwerk auf Kooperation und gegenseitige Stärkung“, beschreibt dessen Vorsitzende Luise Richard die Zusammenarbeit. „Und natürlich wollen wir uns als Netzwerk auch gerne zeigen und ein Mitmachen anbieten.“

Charakteristisch sind auch die Offenheit und das Interesse an anderen Unternehmerinnen: Was bewegt sie? Wie lässt sich voneinander lernen? Jeden Monat gibt es eine UND-Veranstaltung: Einige sind intern den Mitgliedern vorbehalten, wie etwa die gegenseitigen Betriebsbesuche, informellen Informationstreffen oder Fortbildungen. Zu anderen lädt das UND öffentlich ein, beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Stadt Drensteinfurt.

Weil häufig nachgefragt wird: Das UND steht ausdrücklich auch Unternehmerinnen aus den umliegenden Ortschaften offen. Über eine Gastmitgliedschaft kann man zunächst hereinschnuppern, ohne sich gleich festlegen zu müssen. Wer mehr wissen will, kann einfach zum Kennenlerntreffen kommen. Informationen gibt es aber auch telefonisch unter Tel. 02508/993734 oder Tel. 0170/3074746.