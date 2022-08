Pflanzgebote gegen Steinwüsten

Steinwüsten in Vorgärten bieten keinen Lebensraum für Insekten. Und sie versiegeln Fläche, sodass Regenwasser nicht im Boden versickern kann und die Umgebungstemperaturen steigen. Zur Vermeidung von Schottergärten können Kommunen wie Drensteinfurt Pflanzgebote in Bebauungsplänen festsetzen.

Die Städte grüner zu machen ist ein Ziel, dass angesichts heißer und trockener Sommertage mit mehr Nachdruck verfolgt werden soll. Einen Vorstoß in diese Richtung hatte jüngst NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach unternommen. Durch eine Änderung der Landesbauordnung soll das seit 2018 existente Verbot von Schottergärten noch einmal nachgeschärft werden. Denn bisher hätten Kommunen keine „konkrete Handhabe“, um bereits bestehende nachträglich zu verbieten, so Drensteinfurts Bauamtsleiter Christoph Britten.

Bisher hätten Städte und Gemeinden die Möglichkeit, zur Vermeidung von Schottergärten Pflanzgebote in Bebauungsplänen festzusetzen, etwa Flächen auszuweisen, die aus Gründen des Hochwasserschutzes freizuhalten seien. Bei der Ausweisung von neuen Bebauungsplänen könnten Vorgaben im Zusammenhang mit der Vorgartengestaltung gemacht werden, so Britten. Inwieweit solche Satzungen für Wohngebiete allerdings gültig sind, „ist juristisch umstritten, weil das Bauordnungsrecht hier nicht eindeutig formuliert ist. Die vom Land angekündigte Klarstellung in der Bauordnung NRW ist deshalb richtig“, bewertete die stellvertretende Geschäftsführerin des nordrhein-westfälischen Städtetags, Verena Göppert, Scharrenbachs Pläne. „Die Städte brauchen klare Rechtsgrundlagen für mehr Grün in der Stadt.“

Rasen, Gräser, Stauden, Kletterpflanzen oder Gehölze

Solche Satzungen gibt es auch in Stewwert. Im Neubaugebiet „Mondscheinweg“ etwa müssten Vorgärten je nach Lage des Grundstücks zu mindestens 25 oder 50 Prozent als Vegetationsflächen angelegt werden, erläutert Christoph Britten die derzeitige Beschlusslage. Dort müssten beispielsweise Rasen, Gräser, Stauden, Kletterpflanzen oder Gehölze gepflanzt werden. Kombinationen mit natürlich vorkommenden mineralischen Feststoffen – wie etwa Kies, Bruch- oder Wasserbausteinen – seien auf bis zu einem Drittel der Vegetationsflächen zulässig. Dort dürften auch nur wasserdurchlässige Materialien verwendet werden. „So kann zumindest dafür gesorgt werden, dass keine neuen Schottergärten entstehen“, so der Bauamtsleiter. Neben dem Mondscheinweg gebe es weitere Bebauungspläne, die auf diese Thematik Bezug nähmen. Eine nachträgliche Regulierung bereits bestehender Schottergärten sei hingegen schwieriger. Inwieweit eine Änderung der Bauordnung der Kommune helfen könne, das Verbot noch besser umzusetzen, bleibe abzuwarten. Bei Verstößen gegen die Vorgaben eines Bebauungsplans könne allein der Kreis Warendorf als zuständige Bauaufsichtsbehörde einschreiten, erklärt Britten.

Doch Drensteinfurt achtet nicht nur darauf, Schottergärten möglichst aus dem Stadtbild zu verbannen. „In den derzeitigen Bebauungsplanänderungen werden beispielsweise verbindliche Dachbegrünungen für Nebenanlagen mit Flachdach wie Garagen und Carports gefordert. Zudem werden die Baufenster beispielsweise so ausgerichtet, dass die Sonneneinstrahlung optimal für PV-Anlagen genutzt werden kann. Auch die Verwendung von nachhaltigen Baustoffen wie beispielsweise naturbelassenem Holz für die Gestaltung der Außenfassaden erhält vermehrt Einzug in die Änderungsentwürfe“, zählt Christoph Britten auf. Diese Thematik sei allerdings nicht nur Bestandteil der Bauleitplanung. Auch der neue Klimaschutzmanager Sebastian Schröder werde wertvolle Beiträge leisten können, um das Stadtbild grüner zu machen, ist Britten überzeugt.